Шанс на выздоровление: Александру Матвееву нужна помощь

Он любил путешествовать и мечтал научиться танцевать. Теперь снова учится ходить. Подопечному фонда «Живой» Александру Матвееву нужна ваша помощь. У молодого человека тяжелая черепно-мозговая травма, и требуется длительная реабилитация. Денег на лечение у матери, которая бросила работу и буквально живет в больницах и реабилитационных центрах вместе с Александром, просто нет. О том, как помочь, — рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова

Саша пока не может многого рассказать о себе. Речь после тяжелой черепно-мозговой травмы восстанавливается медленно. За него говорит мама. Кажется, она знает о Сашиной жизни почти все. Особенно теперь, когда ее помощь нужна даже больше, чем в детстве.

«Я его кормлю, да, но он может и сам, если ложку набрать…» — рассказала мама Александра Лариса Матвеева.

Саша очень хорошо рисовал с детства. Любил музыку и танцы. Любил свою семью и друзей. Обожал путешествовать. Все время исследовал новые места. Особенно любил забираться на крыши.

«Когда я в 2016 году приезжала, он мне говорил: «Мам, пошли на Китай-город! Мам, там такие здания! Мам, полезли на крышу». Я говорю: сейчас, мам полезет на крышу…» — отметила Лариса Матвеева.

Высоко забираться приходилось и на работе. Саша часто монтировал оборудование для проведения интернета. Работал без страховки. Он просто оступился. Падение с высоты, тяжелая травма, из-за которой врачам пришлось удалить часть черепа. Сейчас все это позади. Впереди — долгое восстановление.

«Раньше были периоды агрессии и эмоционального спада. На данный момент мы нашли хороший контакт. Он хорошо воспринимает занятия и отвечает на нагрузку», — указал физический терапевт реабилитационного центра «Три сестры» Константин Шадеев.

Пребывание в центре реабилитации «Три сестры» стоит 168 тысяч рублей. Маме Александра даже пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном. Сейчас ей не обойтись без поддержки. Благотворительный фонд «Живой» обращается к телезрителям нашего канала с просьбой помочь собрать эти деньги. Для этого надо отправить СМС на номер 3443 со словом «Живой» и суммой. Лариса Дмитриевна, мама Саши, призналась, что за это время помощь приходила даже от ее одноклассников, которых не видела несколько десятков лет.

«Ни жену его ни разу не видела, ни его с 1972 года не видела, а он мне прислал 10 тысяч. Один 10, другой 30, третий тысячу», — рассказала мама Александра Лариса Матвеева.

А кто-то присылает и другие сообщения, которые так же дороги самому Саше. Это слова поддержки от самых близких людей. Их отправляют со всего мира.

Две недели назад мы рассказывали историю Анжелы Гусевой. Она страдает от полной адентии. Женщина лишилась всех зубов. Чтобы исправить ситуацию, нужна помощь лицевого хирурга. Операция в клинике и дальнейшее лечение стоят 900 тысяч рублей.

Зрители телеканала «МИР» перечислили на счет фонда «Живой» 145 тысяч. Но Анжеле все еще нужна помощь. Отправив СМС на номер 3443 со словом «Живой» и суммой перевода, вы поможете ей снова начать улыбаться и радоваться жизни.

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