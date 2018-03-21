Йога: с чего начать?

Инструктор по йоге Инна Видгоф рассказывает, как начать заниматься йогой и проникнуться её философией.

На сегодняшний день йога стала чуть ли не самым модным направлением саморазвития. Но это неудивительно — она помогает не только держать мышцы в тонусе, но и расслабляться после напряжённого рабочего дня. «Йога для начинающих» — популярное издание инструктора по йоге Инны Видгоф, которое рассказывает об основных правилах и упражнениях для разных видов йоги.

Что в книге?

Автор рассказывает об истории йоги, делится советами по организации занятий. В книге наглядно проиллюстрированы основные упражнения для разминки перед йогой, позы стоя, в позе лотоса, и другие. Также в книге вы узнаете, как правильно делать упражнения в разных техниках йоги и зачем они нужны, как сесть на поперечный шпагат, освоить позы и балансы на руках, научиться правильному дыханию, подготовить своё тело к шпагату, прогибам и мостику, освоить стойки на голове, перевернутые асаны и многое другое.

Главное в йоге

«Йога не любит чересчур больших амбиций и сверхзадач в ближайшие сроки, — говорится во введении. — Практика йоги — это не соревнование с самим собой». Автор утверждает, что главное — это наслаждаться процессом. Первый шаг, конечно, разминка. Инна пишет, что один из основных моментов в йоге — это правильное дыхание, поэтому каждый раз йогу нужно начинать с его «настройки». Настроить дыхание можно с помощью специальных упражнений для всего тела.

Сила или равновесие?

Многие позы, описанные в книге, с первого взгляда покажутся сложными для выполнения. Книга помогает осваивать все упражнения постепенно — от самых лёгких поз стоя до стоек на голове и перевёрнутых асан. Врезка с молнией — Инна утверждает, что у большинства новичков не получается с первого раза освоить основные позы из-за отсутствия привычки. Нужно начать заниматься йогой регулярно, и результат не заставит себя ждать.

Почему именно эта книга?

Потому что она поможет сэкономить ваше время. В Интернете есть множество советов, но зачастую они являются непроверенными и некомпетентными. Инна Видгоф уже много лет занимается йогой и выработала собственные эффективные методы для её освоения. Эта книга — результат долгой и упорной работы над созданием универсального справочника для новичка в йоге.

В конце книги автор делится собственной историей знакомства с йогой. Описанные в книге советы и упражнения действительно помогут сделать ваше тело гибким, обрести гармонию в душе, а главное — полюбить йогу!

Цена вопроса — 380 рублей для печатной версии, 199 рублей — для электронной версии.

Объём книги — 257 страниц.

Время прочтения — 2,5 часа.

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