Проблемы в школе или несчастная любовь: в Башкирии свела счеты с жизнью 15-летняя девочка

Такой тяжелой драмы в Благоварском районе не помнят даже старожилы: свела счеты с жизнью 15-летняя девочка. Беззаботного детства у Алины (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) не было — рано лишилась родителей, попала в детдом, потом ютилась в семье опекуна. Гром грянул, когда девятиклассница попала в эпицентр школьного скандала.

Родные, учителя и следователи выясняют, что же толкнуло подростка на страшный поступок.

В произошедшем разбирался журналист Ufa1.

«Рано потеряла маму»

За свои 15 лет Алина уже успела натерпеться лишений: при живых родителях в четырехлетнем возрасте попала в детский дом.

— Отец все время работал, мама часто выпивала, за дочерью не следила, и в итоге ее лишили родительских прав, — рассказывает родственница Елена.

По словам женщины, взять на себя заботу о малышке папа не смог, но и оставлять ее в казенных стенах не хотел и через несколько месяцев уговорил свою сестру Татьяну забрать Алину к себе.

Татьяна приютила девочку и стала ее опекуном.

— Алина была решительной, иногда даже резкой. Очень любила малышей, нянчилась с племянниками, друзья в ней души не чаяли, — говорит Елена. — Увлекалась рукоделием: вязала крючком, плела браслеты из резинок и бисера.

А вот с учебой у девочки не складывалась: уроки не прогуливала, но хорошие оценки были редкостью.

Невинный жест привел к скандалу

А в феврале с Алиной приключилась беда. Девочка долго переживала, но все же решилась признаться родственнице Марине.

— Старшеклассники учатся в соседнем селе, в школу ездят на автобусе. И вот однажды Алина пришла к Марине в слезах и рассказала, что 8 февраля, возвращаясь из школы, поссорилась с одноклассником. И даже неприличный жест ему показала, когда выходила из автобуса, — рассказывает Елена.

Непристойный знак заметил водитель и принял его на свой счет. Он выскочил на улицу и принялся отчитывать девочку, не обращая внимания на ее объяснения.

— Мужчина кричал на нее. Одноклассники говорят, что даже матом. А сопровождающий учитель даже не пытался это пресечь, — возмущается Елена.

Суровое наказание

На следующий день скандал разгорелся еще сильнее: водитель пожаловался школьному директору. Девочку вызвали на ковер в учительскую и долго отчитывали.

— Одноклассники рассказали, что Алина вышла из кабинета вся в слезах. Говорила, что на нее кричали и пугали, что девятый класс она не закончит, экзамены сдать не сможет с таким поведением, — говорит Елена. — Для девочки это стало большим потрясением. На этой волне она поссорилась со своим 17-летним другом Валерой. Все произошло в пятницу. Друзья пытались успокоить ее, что за выходные все уляжется.

Но в понедельник стало еще хуже: учителя сообщили Алине, что во вторник пройдет линейка, на которой она должна будет при всех извиниться перед водителем.

— Для нее это было унизительно. Она много раз объясняла, что ничего плохого не имела в виду. И водителю зла не желает. Но ее никто не хотел слушать, — сокрушается родственница девочки.

Валера хотел жениться на Алине и очень переживал трагедию

«Сказала, что ушла к подруге»

Из школы Алина вернулась расстроенная, но родным ничего про школьную взбучку не сказала. Около шести вечера девочка оделась и предупредила, что идет к подруге Ирине.

— Тетя-опекун не переживала: одноклассница жила через два дома, девочки близко общались, и Алину спокойно отпустили, — объясняет Елена.

Но спустя несколько часов домой девятиклассница так и не вернулась, а ее мобильник не отзывался. Тогда родные обзвонили всех подруг, знакомых. Но никто Алину в глаза не видел.

Родственники и Валера обежали всю деревню. Когда добрались до фермы на окраине, была уже кромешная тьма.

— Алину заметили, когда посветили фонариком. Но помочь ей было уже нельзя: руки были холодные, — всхлипывает Елена.

Приехали медики, затем и полицейские. Но им оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

«В школе во всем обвиняют парня»

В учебное заведение приехали следователи, психологи и проверяющие, опросили учителей. Шумиха поутихла, но в школе все осталось на своих местах.

— Одноклассники твердили, что все началось с автобуса. А учителя повторяли, что Алина свела счеты с жизнью из-за несчастной любви, — сокрушается Елена. — Да только экспертиза показала, что девочка была невинной. Валера потерю подруги страшно переживал. Он всегда говорил, что они поженятся, как только ей исполнится 18.

После случившегося на парня начали давить. Но за него заступился отец: поклялся, что ребята вели себя прилично и поводов для подозрений не давали. В их телефонной переписке ничего подозрительного также не нашли.

— В кармане Алины обнаружили предсмертную записку: «Меня все достало». Но ситуацию она не прояснила. Так что теперь мы боимся, что дело спустят на тормозах, — плачет Елена.

Проверку следователи еще не завершили

Разбираются следователи

Комментарии по этому случаю в школе давать отказались.

— Пока ведется следствие, мы не можем ничего говорить, поймите нас, — попросила директор Антонина Харченко.

— Родителей девочки опросили. Окончательного решения нет, ждем результаты психолого-психиатрической экспертизы, — пояснили в ведомстве.

«Склонность к суициду идет из детства»

По словам детского психолога Натальи Абысовой, причиной трагедии могли стать детские травмы.

— Установка на суицид запускается в раннем детстве. Это называется директивой. Когда совсем маленький ребенок слышит в свой адрес, что он не желанный, его постоянно прогоняют и винят в том, что он испортил родителям жизнь, эта информация откладывается в памяти малыша, — объясняет Наталья. — Потом все это вытесняется в бессознательное и хранится до подросткового возраста.

В 12–16 лет, в момент полового созревания, эти директивы в сознании подростка «включаются», и он начинает им следовать.

— Затяжная депрессия, обиды или потери могут запустить суицидальный механизм, и остановить его будет сложно, — говорит Наталья.

Кроме того, объясняет специалист, сопутствующей причиной могло стать лишение одной из базовых потребностей:

— Все мы нуждаемся в любви, уважении, защищенности, принятии и ощущении себя в команде. В данном случае девочка, думаю, не чувствовала защищенность, ее не принимали и не уважали учителя. Все это в совокупности с детскими травмами могло привести к трагедии.