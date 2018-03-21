Кураев: Аргументы против женщин-священников в православии несостоятельны

Согласно данным Pew Research Center, сторонники и противники женского священства среди православных в России разделились поровну: по 39% с каждой стороны.

Профессор богословия, протодиакон Андрей Кураев разъяснил НСН, какие имеются аргументы против появления в России священников женского пола.

«Самый сильный богословский аргумент, который я слышал и который употреблялся против идеи женского священства, таков: священник — это икона Христа. На литургии это образ Христа, а Христос был мужчиной. И поэтому священник должен быть мужчиной. Поначалу кажется, что это очень сильный и красивый аргумент. Но дело в том, что у Христа, как у любого из нас, много идентичностей. Христос — не только мужчина, но и еще, например, еврей. Означает ли это, что нееврей не имеет права быть христианским священником? Христос — плотник и сын плотника. Означает ли это, что токарь не имеет права быть священником? Христу было от 30 до 33 лет во время его служения. Означает ли это что после 33 лет священники должны уходить в отставку? Поэтому этот аргумент, что Христос был мужчиной и поэтому только мужчины могут служить, неочевиден. А все остальные аргументы уже не богословские, а какие-то психологические. Например, что есть опасность, что женская религиозность бывает более жестокой. Это правда — женская религиозность бывает более требовательной, более мелочной, более придирчивой, чем мужская. Но это уже частности», — заметил он.

По мнению клирика, однажды в русском православии вполне могут появиться женщины-священники.

«Никогда не говори «никогда». Чего бы я посоветовал противникам женского священства в православии — серьезно взяться за голову, засесть за книжки и подыскать более серьезные аргументы в защиту своей позиции. Пока ни мне, ни другим серьезным исследователям этого вопроса серьезных аргументов против обнаружить не удалось. У меня недавно вышла книжка, называется «Женские вопросы в церкви». Там центральная глава посвящена как раз этому вопросу. Вывод к которому я пришел — а я много лет искал информацию об этом — таков. В православии нет серьезных, богословского уровня аргументов против женского священства. Аргумент только исторический: такого никогда не было. Но из того, что чего-то не было в истории церкви, не следует что такого не может быть впредь. Когда-то не было радио— и телевизионных проповедей, не было интернет-сетей — много чего не было. В конце концов, патриархов тоже несколько столетий не было. Но это появилось, живет, как-то действует. Семинарии, вообще, только в конце XVII — XVIII веке появились. Монастырей до IV века не было. То есть церковь живет, развивается, копит какой-то опыт, что-то приходит, что-то уходит», — заключил он.