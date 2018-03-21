Серебряный лес полон сказок и чудес

Вход в мое метро похож на кусок корня старой серебряной ели. Платформа станции «Тропарево» встречает утром свежими, отмытыми «листьями» металлических деревьев. Они поблескивают, отражая пассажиров, — и даже не шелохнутся от подземного ветра.

Утром здесь всегда немножко как в сказке. Уходящие вдаль ряды каменных деревьев, как в подгорном лесу из «Малахитовой шкатулки»…

Не каменных — из металла, и не зеленых, а серебряных, но так и ждешь, что по стене юрко пробежит ящерка, и эхом долетит девичий крик: «Данила, отзовись!» В 9 утра здесь всегда — по крайней мере по рабочим дням — стоит и ждет поезда очень, очень пожилая леди, невысокая, чуть сгорбленная, в черном стильном пальто. Ах, какое пальто! Точеные линии шалевого воротника, плотная тяжелая ткань — словно сошло со страниц книги кройки и шитья середины прошлого века. Да и сама дама — нездешняя. Тонкие перчатки, сумка — все черное, какое-то несовременное. Только обувь «наша», известной фирмы, современных технологий.

Дама вглядывается вглубь тоннеля вместе с остальными пассажирами. Иногда подошедший состав она игнорирует — то ли не нравится в нем что, то ли прислушивается к себе. Ждет следующего. Смотрит так, что становится страшновато. Как бажовская бабка Синюшка из своего колодца.

А может, ждет ответа через года от металлических стволов и заранее боится отклика: «Нет его…»?

Серебряный лес чуть слышно позвякивает, когда его задевают язычки молний и пряжки поясов пробегающих мимо пассажиров. Рассказывает свою утреннюю сказку.