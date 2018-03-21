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Юные жители Бибирева смогут попробовать себя в роли дизайнеров
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Юные жители Бибирева смогут попробовать себя в роли дизайнеров 

Управа района Бибирево 6 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
В библиотеке № 69 продолжается набор в студию «Юный дизайнер». Как сообщили в администрации учреждения, занятия проходят по воскресеньям в формате мастер-классов.
-На занятиях дети в возрасте от семи лет вместе с преподавателем будут мастерить различные изделия в технике декупаж, делать мягкие игрушки, вышивать и многое другое. В работе будут использованы такие материалы как пластик, бумага, глина, фольга, — рассказали в администрации библиотеки.
Отметим, что присоединиться к занятиям можно на любом этапе.
Дополнительная информация и запись по телефону: 8-915-015-46-72.
Библиотека № 69 находится по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (ип)
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