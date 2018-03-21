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Толкалина, Вербицкая и другие звезды на празднике в честь 15-летия легендарного салона красоты
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Толкалина, Вербицкая и другие звезды на празднике в честь 15-летия легендарного салона красоты 

Passion.ru 6 часов назад
Фото: Passion.ru
Любовь Толкалина Алена Свиридова Анастасия Стоцкая Эвелина Бледанс с сыном Анна Тихомирова Ирина Муромцева Анна Михайловская Лариса Вербицкая Рита Митрофанова Лидия Александрова Анастасия Макеева Ясмина Муратович Анастасия Меськова Маша Цигаль Наталья Земцова Екатерина Одинцова Эмма Салимова Илана Юрьева Алина Топалова Екатерина Дробыш Алиса Толкачева Пятнадцать лет назад бизнес-леди Лана Шаташвили открыла в центре Москвы салон красоты «Саванна», и с тех пор он набрал немалую популярность не только среди простых горожанок, но и у знаменитостей. Звездные подруги Ланы с удовольствием пришли поздравить ее салон с днем рождения, сфотографироваться на фоне удивительной стены из цветов и обсудить последние новости. Среди гостей были замечены Любовь Толкалина, Алена Свиридова, Эвелина Бледанс, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая и другие селебрити. Фото: пресс-служба
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