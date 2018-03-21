Где провериться на туберкулёз в Перми?

Как провериться на туберкулёз?

«22 марта с 10 до 15 часов в нашем центре (ул. Пушкина, 85) пройдёт День открытых дверей, — отвечает главврач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. — Все желающие смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска развития туберкулёза, сделать флюорографию и при необходимости получить консультацию врача-фтизиатра.

24 марта с 10 до 16 часов в парке имени Горького можно бесплатно проверить состояние своего организма в мобильном центре здоровья. А также — пройти флюорографию в передвижном кабинете. Результат будет известен в течение пяти минут».