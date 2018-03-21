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Где провериться на туберкулёз в Перми?
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Где провериться на туберкулёз в Перми? 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Как провериться на туберкулёз?
«22 марта с 10 до 15 часов в нашем центре (ул. Пушкина, 85) пройдёт День открытых дверей, — отвечает главврач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. — Все желающие смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска развития туберкулёза, сделать флюорографию и при необходимости получить консультацию врача-фтизиатра.
24 марта с 10 до 16 часов в парке имени Горького можно бесплатно проверить состояние своего организма в мобильном центре здоровья. А также — пройти флюорографию в передвижном кабинете. Результат будет известен в течение пяти минут».
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