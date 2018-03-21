«Тот еще подарок»: Екатерина Варнава прикрылась огромным бантом

Популярная телеведущая Екатерина Варнава опубликовала в личном микроблоге фотографию, сделанную в автосалоне. Одной из ярких деталей снимка, пожалуй, стал огромный бант, которым знаменитость прикрылась, лежа на диване, а заодно использовала его в качестве предмета для очередной шутки.

Известная российская телеведущая, киноактриса, участница и хореограф шоу «Comedy Woman» всегда умела поднять настроение подписчикам в микроблоге своими публикациями. Женщина может с юмором отнестись к любой фотографии, что она продемонстрировала в очередной раз. Варнава показала поклонникам снимок, запечатлевший ее на диване. Но упор она сделала на огромном банте, прикрывающим ее от колен до груди. «Варнава еще тот подарок», — подписала публикацию сама Екатерина.

Пользователи социальной сети тут же подхватили настрой своего кумира. Они принялись подшучивать над Екатериной, пытаясь узнать происхождение этого аксессуара и то, кому же предназначается этот «подарок». Да и местоположение банта не обошлось без пары язвительных комментариев. «Подарок с характером!» «Поза лотоса?» «Мне кажется, это так здорово… Не люблю тихонь, потому что сама такая, а как хотелось бы быть оторвой, в хорошем смысле, но, наверно, уже поздно меняться»… «Это что? Шляпка?» «Кто счастливый получатель презента?» «Это называется: „положить большой бант на человека“!» «Повезло же кому-то!» «Это бант на трусишках?» Кстати, многие особо отметили и надпись на кофте Екатерины. Они заявили, что фраза как нельзя кстати подходит к теме публикации и самой Екатерине в целом, а также просто загорелись желанием приобрести такую же и себе.

А недавно Варнава поделилась очередным результатом профессиональной фотосессии, спровоцировав подписчиков на обсуждения её неординарного внешнего вида.