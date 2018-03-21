Владимир Стержаков: Моя жена — коньяк высшей пробы!

Звезда сериалов «Маргоша» и « Даша Васильева . Любительница частного сыска» Владимир Стержаков недавно сделал сенсационное признание. В молодости он с супругой Аллой пережил ужасную трагедию — смерть дочери. Но, к счастью, потом у пары появились двое сыновей, которыми актер очень гордится.

«Орехи имплантами грызть не могу»

— Я сейчас блаженствую, отдыхаю, — говорит Владимир Александрович. — За последние лет 20 у меня в первый раз такое, что январь и начало февраля — абсолютно свободное время, поэтому я наслаждаюсь жизнью, гуляю со своей собачкой. Она у меня такая коротконожка, красавица породы джек-рассел. Так смешно, когда у нее из сугроба один нос с хвостом торчат. Мы с ней каждый день ходим по Воробьевым горам километров 6–7. Проходим по всем кормушкам. А мне подарили недавно кедровые орехи, но своими имплантами я их грызть уже не могу, вот и ношу белочкам.

— Отдых — это хорошо, но о работе забывать нельзя!

— Я недавно снялся в нескольких сериях «Ералаша». Наш Борис Грачевский умеет мальчишкам и девчонкам, а также их родителям устраивать смешные праздники. Я не знаю такого актера, который бы ему отказал. Можно сниматься в Голливуде, Болливуде, но если ты не снялся в «Ералаше», твоя фильмография неполная. Снимали мы в школе имени Ренаты Литвиновой. Когда я туда пришел, мне на придыхании сказали, что здесь она училась. Поэтому, заходя в каждый класс, хотел перекреститься. Я думал, что где-то в углу висит фотография Ренаты в полотенчиках, лампадка какая-то горит. Нет, ничего этого пока нет. Странно!

«С работы приходил, высунув язык!»

Владимир Стержаков до тридцати с лишним лет был убежденным холостяком. Но однажды, зайдя в булочную, встретил женщину своей мечты и вскоре на ней женился без всяких раздумий. Алла и Владимир очень гордятся своими сыновьями — студентом Школы-студии МХАТ Денисом и восьмиклассником Алёшей.

— Денис у меня, в отличие от многих детей медийных лиц, на летних каникулах не отдыхал: я его устраивал простым рабочим в съемочную группу, где он трудился на общих основаниях. И его все хвалили — костюмеры, реквизиторы, администраторы. Он ни разу не опоздал, хотя на работу надо было приходить к семи утра. Поэтому решил пойти учиться в Школу-студию МХАТ на продюсера. Вот только я не пойму, почему он решил учиться именно в театральном вузе, а не киношном. Его выбор, наверное, объясняется тем, что ему нравилось ездить со мной на гастроли, ведь я его с собой всегда брал — мы были вместе и в Америке, и в Канаде. Это такой романтизм — аплодисменты, цветы, банкеты, толпы поклонников, автографы. Он, видимо, представил, что может быть организатором всего этого дела. А актером не захотел быть, потому что видел, как я каждый раз со съемок приходил, высунув язык. У меня даже не было сил поиграть с детьми, рассказать им что-то. Он, наверное, тогда подумал: «Нет, такой труд тяжеловат!» А младший, Алёшка, у меня обаятельный, спортивный, тоже категорически не хочет быть актером. Ну ничего, может, будет инженером. Они нам тоже нужны!

— Старший еще в дом невесту не привел? Внуков не обещает?

— Я ему часто, как мужчина мужчине, задаю вопрос: «Ну когда уже?» Шутя говорю обоим сыновьям: «Рожайте уже, я приму всех!» А старший отвечает: «Папа, некогда!» Я его в каком-то смысле понимаю, ведь учеба сейчас очень сложная.

— Скоро праздник — День влюбленных. Будете отмечать?

— Моя жена — самая красивая девочка на свете, а нас в семье трое мужчин. Поэтому в этот день мы устраиваем соревнование — кто подарит маме самый оригинальный подарок. Я обычно дарю какой-то букетик, где обязательно присутствуют цветочки гипсофилы — такие маленькие, беленькие. А мальчишки у меня оригинальные. Вот младший — Лёша — дарит какие-то цветы в колбах, они потом стоят очень долго, как волшебные. А старший дарит маме обычно статуэточки ангелочков, которые она собирает. Вообще у нас в семье все держится на маме. Скоро у нас серебряная свадьба. Моя жена для меня — как коньяк высшей пробы, который с каждым годом становится все лучше, желаннее и вкуснее. Я ей это говорю постоянно. Поэтому для нас День влюбленных — очень значимый праздник.