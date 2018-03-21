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В Клубе «Любознательные» из района Старое Крюково обсудили, чем вреден хлам
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В Клубе «Любознательные» из района Старое Крюково обсудили, чем вреден хлам 

Управа района Старое Крюково 6 часов назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Участники клуба обсуждали тему: «Учимся рационально использовать домашнее пространство. Чем вреден хлам?»
Все мы знаем людей, которые патологически не способны расставаться со старыми вещами. Их жилище превращается в скопище хлама, куда неприятно зайти. Психологи считают, что пространство, забитое старым хламом, негативно влияет на сознание. Ведь в нас все взаимосвязано. Так же, как тело, забитое шлаками, не может быть здоровым, так и пространство, заполненное ненужным барахлом, создает негативную среду. На нашем занятии рассмотрели такие вопросы: как правильно убираться, сортировка мусора, лайфхаки по размещению вещей в квартире.
Управа района Старое Крюково: последние новости
В Старом Крюково обсудят, как рационально использовать домашнее пространство
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