В Клубе «Любознательные» из района Старое Крюково обсудили, чем вреден хлам

Участники клуба обсуждали тему: «Учимся рационально использовать домашнее пространство. Чем вреден хлам?»

Все мы знаем людей, которые патологически не способны расставаться со старыми вещами. Их жилище превращается в скопище хлама, куда неприятно зайти. Психологи считают, что пространство, забитое старым хламом, негативно влияет на сознание. Ведь в нас все взаимосвязано. Так же, как тело, забитое шлаками, не может быть здоровым, так и пространство, заполненное ненужным барахлом, создает негативную среду. На нашем занятии рассмотрели такие вопросы: как правильно убираться, сортировка мусора, лайфхаки по размещению вещей в квартире.