Настойчивость: когда это плохо

В обществе существует невероятно распространенный стереотип о том, что все женщины мечтают о том, чтобы мужчины их добивались. Сам процесс «завоевания» сердца может быть самым разнообразным: от настойчивых ухаживаний, до буквальной слежки за жизнью объекта мечтаний. Во многих культурах это воспринимается как что-то романтичное, нормальное и даже приятное — даже если сама девушка воспринимает это как что-то чрезмерное и навязчивое.

Стереотип о необходимости настойчивости со стороны мужчины можно разделить на две части: маскулинную и женскую. Разберем каждую из них.

Маскулинная составляющая навязчивых ухаживаний проявляется из-за того, что патриархальное общество требует постоянного подтверждения мужественности. Мужчина представлен как защитник, охотник и добытчик — и даже если в современном мире у него нет необходимости выполнять эти роли, сложившийся стереотип диктует свои правила. Отказ от отношений задевает мужчину, воспитанного в этой культуре — поэтому он не принимает его и старается произвести впечатление снова и снова — так настойчиво, что иногда девушка соглашается на свидание только ради того, чтобы прекратить поток предложений.

Вторая составляющая, связанная с женщинами, гораздо сложнее и многослойнее. Отчасти она связана с представлениями о необходимой недоступности и непорочности женщин, которые сформировались еще в Средние века. Раньше девушке необходимо было сохранять незапятнанный образ, а достичь этого можно было лишь отвергая все ухаживания. В ситуации, когда один совместный танец становился поводом для помолвки, в долгих ухаживаниях был смысл — как в единственном способе узнать избранницу хотя бы немного лучше.

Еще одна причина, связанная с женщинами (весьма относительно, конечно) — миф о том, что представительницы «слабого» пола не способны определиться с собственными желаниями и легко изменят решение, стоит лишь подарить им еще один букет или настойчиво предложить свидание. Этот стереотип особенно активно развивался Церковью, которая использовала в качестве аргумента эпизод из Библии, в котором Ева поддается на уговоры Змея. «Женщине нельзя доверять ничего, в том числе и ее собственные решения» — такой вывод шел красной линией через все отношение религии к половине человечества.

С развитием науки и культуры религиозная составляющая стереотипа отошла на второй план — но сам он сохранился в культуре. Если раньше принцы побеждали драконов и завоевывали этим сердце принцессы, то теперь преследовали ее в книгах и фильмах, настойчиво предлагая отношения. При этом, мнение самой принцессы никто не спрашивал — напротив, формировался образ «милого парня», с которым она просто обязана была начать встречаться — даже если не испытывала к нему никакой симпатии.

Если раньше девушки действительно могли использовать отказ как возможность для кокетства и флирта, чтобы показать свою «сложность», то современные женщины не стесняются отношений. В идеальном обществе, женщина не боится сказать «да» тому, что ее привлекает, а «нет» всегда значит «нет».

Стереотипы бывают разными — некоторые из них довольно безобидные и даже забавные. Но стереотип о необходимости настойчивости со стороны мужчины к ним точно не относится. На его основе формируется, например, «культура изнасилования», в которой мужчина не принимает отказ от секса и оправдывает себя тем, что «девушка сама этого хотела». К тому же ожидание того, что девушка должна отказывать «из приличия», а не потому действительно не хочет чего-то на самом деле, создает токсичную культуру недомолвок и сложных правил. Хотя гораздо проще было бы открыто и без стеснения говорить о своих желаниях — и нежеланиях тоже.

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