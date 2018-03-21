Эль Фаннинг и Гвинет Пэлтроу на ужине с лучшими стилистами Голливуда 

Американское издание The Hollywood Reporter обновила свой ежегодный рейтинг самых влиятельных стилистов Голливуда — и пригласила участников топ-10 на ужин в лос-анджелесском отеле Stanley House. Вместе с властелинами звездных гардеробных пожаловали их знаменитые подопечные — Гвинет Пэлтроу, Арми Хаммер с супругой Элизабет, а также сестры Дакота и Эль Фаннинг. В свою очередь, креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой стала главным партнером красивого застолья. И это ничуть не удивляет — туфельки и босоножки ее дизайна идеально дополняют любой red carpet образ.
Фото: архив пресс-службы