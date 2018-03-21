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Проект «ПроЭнергию» вручает подарки за правильные ответы. Задание №16
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Проект «ПроЭнергию» вручает подарки за правильные ответы. Задание №16 

Хорошие новости 5 часов назад
Фото: Хорошие новости
«Хорошие новости» с проектом «ПроЭнергию» снова составили для вас задачку. Во-первых, чтобы вы задумались об экономии воды (мы и сами задумались), а во-вторых, конечно, чтобы разыграть приз. Читайте внимательно условия и решайте вместе с юными математиками: детьми, племянниками, младшими братишками и сестренками — они точно не ошибутся. Поехали!
Каждый член семья Рябининых, состоящей из пяти человек, принимает душ дважды в день по 20 минут, каждый раз расходуя 80 литров воды, а ванную, набирая в нее 140 литров, по 10 раз в месяц. Сколько литров удастся сэкономить, если каждый сократит прием душа до 10 минут, а в ванную будет ходить на два раза меньше?
Ответы оставляйте внизу — в комментариях к этому материалу. 28 марта 2018 года, среди ответивших правильно мы разыграем приз. Победитель получит Power Bank. Участвуйте, берегите энергию и природу.
Напомним, что проект компании «Фортум» «ПроЭнергию» рассказывает ученикам третьих и четвертых классов об основах энергосбережения и учит экономно использовать природные ресурсы. Отметим, что в программе «ПроЭнергию» принимают участие 25 школ Челябинской области, а также ребята из Тюмени и Ульяновска.
Подробности о ходе проекта можно узнать в группе «ПроЭнергию» в ВК.
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