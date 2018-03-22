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Королева Великобритании ответила на письмо школьницы из Подмосковья
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Королева Великобритании ответила на письмо школьницы из Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Школьница из города Видное Московской области Валя Бенесьер решила потренировать знание английского языка, написав письмо королеве Великобритании Елизавете II. К ее удивлению, вскоре она получила ответ из Букингемского дворца. Об этом в 22 марта сообщил «Московский комсомолец».
Девочка призналась, что не думала, что ей получит ответ. В письме она сделала кучу комплиментов королевской особе. Валя рассказала, что ей очень нравится стиль одежды королевы. Также девочка подробно описала свой родной город.
Через некоторое время она получила письмо из Букингемского дворца. Конечно, ответила не сама королева, а придворная дама по поручению Елизаветы II.
— Ее Величество очень высоко оценила вашу доброту по отношению к ней, — говорится в письме.
Девочка не хочет останавливаться на достигнутом. Она планирует продолжить переписку с королевой и другими высокопоставленными лицами. Следующее письмо Валя уже написала Патриарху Кириллу, в котором поздравила его с наступающей Пасхой.
Елизавета II 15 марта дала формальное согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл. Письменное одобрение она отправила в Тайный совет Великобритании. Такое же письмо ранее она отправляла за неделю до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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