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Слух дня: Николь Кидман и Кит Урбан оказались на грани развода
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Слух дня: Николь Кидман и Кит Урбан оказались на грани развода 

Журнал ОК! 5 часов назад
В Голливуде все больше знаменитостей переживают трудности в отношениях. Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру, Эмбер Херд в очередной раз рассталась с Илоном Маском, а Селена Гомес ушла от Джастина Бибера. По слухам, на грани развода оказались и Николь Кидман с Китом Урбаном. Как сообщило издание In Touch, пара на протяжении трех дней посещала консультации семейного психолога в небольшом американском городе Кабот. Однако эта попытка сохранить отношения не увенчалась успехом.
Они слишком долго игнорировали свои проблемы. На людях они всегда улыбаются, а когда остаются наедине — все рушится.
Николь Кидман и Кит Урбан
Напомним, что в ноябре прошлого года Кит Урбан подарил своей супруге роскошный особняк за $52 миллиона. Дом был построен в конце 19-го века. Его площадь составляет более тысячи квадратных метров. В здании 17 комнат: семь спален, восемь ванных комнат и две гардеробные. В разное время особняком владели Марк Шагал, Майкл Джексон и миллиардер Марк Лазри. Музыкант считал, что переезд благотворно скажется на образовании их дочерей, ведь неподалеку от особняка много престижных школ и колледжей.
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