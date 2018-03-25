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Счастливая и с фанатами: новый выход Селены Гомес
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Счастливая и с фанатами: новый выход Селены Гомес 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Пока Селена Гомес (25) и Джастин Бибер (23) «взяли перерыв» в отношениях, певица отдыхает со своими друзьями. Например, недавно вернулась из Австралии, где вовсю развлекалась на музыкальном фестивале, а теперь она тусуется в Калифорнии.
Selena in @amiraharveyy Instagram Story
Публикация от Selena Gomez News Sourceℹ (@dailyselenagomez_)
24 Мар 2018 в 1:12 PDT  Вылазка Селены не прошла незамеченной для фанатов: они исподтишка фотографировали Гомес и снимали ее на видео, а некоторые даже осмелились сделать с ней селфи.
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Кажется, Сел совсем не переживает из-за расставания с Джастином!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/schastlivaya-i-s-fanatami-novyj-vyhod-seleny-gomes/
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