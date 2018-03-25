Счастливая и с фанатами: новый выход Селены Гомес

Пока Селена Гомес (25) и Джастин Бибер (23) «взяли перерыв» в отношениях, певица отдыхает со своими друзьями. Например, недавно вернулась из Австралии, где вовсю развлекалась на музыкальном фестивале, а теперь она тусуется в Калифорнии.

Selena in @amiraharveyy Instagram Story

Публикация от Selena Gomez News Sourceℹ (@dailyselenagomez_)

24 Мар 2018 в 1:12 PDT Вылазка Селены не прошла незамеченной для фанатов: они исподтишка фотографировали Гомес и снимали ее на видео, а некоторые даже осмелились сделать с ней селфи.

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Кажется, Сел совсем не переживает из-за расставания с Джастином!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/schastlivaya-i-s-fanatami-novyj-vyhod-seleny-gomes/