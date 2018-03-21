«Ударил кулаком в лицо, а потом стал запинывать»: в Невьянске 14-летний парень избил сверстника

В Невьянске 14-летний подросток попал в больницу после драки со сверстником. Как рассказала E1.RU мама пострадавшего, вечером в субботу, 17 марта, её сын Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) пошёл с друзьями играть в футбол на школьный стадион. Туда же пришёл Михаил (имя изменено. — Прим. ред.) из параллельного класса, между парнями произошла ссора.

— Не знаю, что произошло, зацепились с ним, тот начал унижать моего сына, оскорблять, материть, — рассказывает мама Андрея Надежда о случившемся со слов сына. — Мой сказал ему: «Успокойся, веди себя как воспитанный». У меня ребёнок немножко ботаник, учится хорошо, эта компания ему не близка.

Михаил и трое его друзей уговорили Андрея пойти с ними, парень говорит, испугался, что, если откажется, они его изобьют, тем более идти было по пути. По дороге школьника завели в тёмный переулок, и там, по словам Надежды, Михаил его ударил сначала кулаком в лицо, а потом, когда Андрей упал, стал запинывать ногами. Ещё один парень стоял и смотрел на это, а двое отошли. Когда обидчик ушёл, они повели Андрея в приёмный покой больницы.

— Всю дорогу они уговаривали сына сказать, что он упал, и вышедшему врачу сказали то же самое. Но врачи, конечно, всё поняли и вызвали полицию, нам позвонили. Парни эти давали показания, врали, что они ушли и ничего не видели, — говорит Надежда.

У Андрея диагностировали сотрясение мозга, также у парня сломаны зубы.

— Мать Михаила пришла, но даже не извинилась, сказала: «А что извиняться? он ему в ответку ударил». По версии Михаила, Андрей сказал ему что-то грубое, — рассказывает женщина. — В полицию мы заявление написали, там сказали, что уголовного дела не будет, потому что Михаил несовершеннолетний, только поставят на учёт. А если бы он убил моего сына? Я хочу, чтобы его наказали. Сам он в комментариях в соцсетях пишет, что всё было не так. Боюсь, что он будет продолжать так себя вести дальше, не обязательно по отношению к моему ребёнку.

Мама Михаила на сообщения в соцсети не ответила. Мы готовы выслушать их точку зрения.