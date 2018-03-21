Историю северодвинца Ивана Крапивина расскажет Андрей Малахов

Историю молодого северодвинца Ивана Крапивина, который защищал маму от буйного соседа, покажут по центральному телевидению в передаче Андрея Малахова

Съёмочная группа телеканала «Россия-1» завершила работу в родном городе мальчика, а сегодня, 21 марта, состоится запись программы в московской студии.

1 мая 2017 года пьяный сосед нанес ребенку три удара гантелью по голове. Известно, что сосед незадолго до этого вернулся из мест лишения свободы. Мама Ивана смогла восстановиться, а вот мальчик впал в кому. Сейчас он находится на лечении в нейрохирургическом центре Санкт-Петербурга.