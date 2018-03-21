Усадьба Мураново в Подмосковье: комната Гоголя, мурановские вафли и щи из ананасов

И. Тютчева в Московской области известен тем, что здесь бывали многие русские писатели и художники, а вот сам поэт Федор Тютчев никогда не жил. На протяжении двух столетий многочисленные хозяева усадьбы собирали коллекции живописи и фарфора и принимали у себя знаменитых гостей. Сегодня сюда приезжают, чтобы попробовать необычные блюда, приготовленные по рецептам 19 века, и даже сыграть свадьбу в дворянском стиле. Корреспонденты РИАМО заглянули в комнату Гоголя , узнали историю «сумеречного» леса, попробовали на вкус «шпанский ветер» и исторические мурановские вафли.

В 1816 году первой владелицей поместья стала графиня Екатерина Энгельгардт (Скавронская), фрейлина императрицы и племянница князя Потемкина Тарического, которая использовала Мураново как летнюю резиденцию, а после подарила имение своей дочери и ее мужу — поэту Евгению Баратынскому, рассказывает экскурсовод.

Следующими владельцами стала дворянская семья Путят, а их единственная дочь Ольга вышла замуж за младшего сына поэта Федора Тютчева — Ивана. Здесь выросло несколько поколений его потомков, которые создали музей и руководили им на протяжении многих лет.

При Путятах в Муранове гостили Николай Гоголь, братья Аксаковы, поэтесса Евдокия Ростопчина, лингвист и историк литературы Алексей Соболевский и другие, из-за чего за усадьбой закрепилась репутация литературного гнезда Подмосковья.

Усадьба Мураново — памятник русской дворянской культуры 18-19 веков и имеет статус заповедника, благодаря чему территория в 20 га вокруг усадьбы не застраивается и сохраняет дух и атмосферу дворянского гнезда.

Усадьба окружена тремя зелеными холмами, воспетых в произведениях Баратынского, а рядом с главным домом разбит парк, переходящий в густой «сумеречный» лес, в честь которого названа последняя книга Баратынского «Сумерки».

Усадьбу украшают липовая и березовая аллеи, а летом здесь распускаются кусты редких центифольных роз. Раньше в глубине парка находились отапливаемые застекленные оранжереи, где выращивали персики и ананасы, которых было так много, что часть по распоряжению хозяев шла на продажу. Здесь даже придумали уникальное блюдо, рецепт которого дошел до наших дней — щи со свежей капустой и квашеными ананасами.

Сохранилась и площадка для кегельбана, где обитатели усадьбы соревновались в силе и ловкости, сбивая кегли тяжелыми деревянными шарами. У детей самой популярной игрой был крокет, также для них был построен отдельный детский домик, где они с малых лет учились вести хозяйство. При внуках Тютчева здесь жил ослик по кличке Анка, а у входа было высажено несколько грядок, на которых дети своими руками сажали овощи, петрушку и укроп.

В летнее время по субботам в усадьбе проводятся детские и взрослые игры в крокет (стоимость — 150 рублей в час), а зимой детские новогодние и рождественские праздники с театрализованными костюмированными представлениями и традиционными зимними забавами 19 века.

Главный двухэтажный дом был построен из деревянных бревен и кирпича в 1842 году по чертежам поэта Баратынского, который решил соединить элементы средневекового замка, русского срубного дома и викторианского коттеджа.

Площадь дома — 750 квадратных метров. На первом этаже располагается восемь парадных, шикарно убранных комнат, а на втором — восемь жилых, с более скромным интерьером.

Большинство комнат проходные и расположены друг за другом.

Особого внимания заслуживает усадебная кухня, где сохранилась практически вся посуда и утварь от прежних хозяев.

Например, медная форма для запекания судака — любимого блюда Сергея Аксакова , маленький каменный холодильник, сечки для ананасов, керамический термос 19 века, русская печь с каменной плитой. Рядом находится комната с буфетом, где слуги сервировали изысканные блюда для господ.

В отличие от хозяйских комнат, которые освещались керосиновыми лампами и свечами, в коридоре для прислуги в крыше был прорублен застекленный «световой фонарь». Экономить старались и на отоплении, поэтому зимой тепло было только на втором, жилом этаже.

В доме 6 печей и 2 камина, топки к ним находились в подвале, чтобы в доме не было грязи и дыма, а слуги в течение всего дня имели доступ к отопительной системе и не беспокоили хозяев.

На первом этаже стоит задержаться в библиотеке, где собрано около 10 тысяч книг на разных языках, в том числе коллекция французской философской энциклопедии.

Здесь же находится парадная столовая с круглым столом «сороконожкой», за которым трапезничало до 20 человек, и резным буфетом.

Роскошная парадная гостиная, где раньше была сцена для любительских спектаклей и концертов, обставленная мебелью, которую расшила вторая жена поэта Эрнестина Тютчева.

На втором этаже, помимо хозяйских спален, находится гостевая комната Гоголя, где любил останавливаться писатель.

Знатоки произведений писателя наверняка оценят домино с изображением героев «Мертвых душ» и «Ревизора» авторства художника Петра Боклевского, показывают на экскурсии.

Прекрасно сохранилась спальня невестки поэта Ольги Тютчевой, где, помимо подлинного интерьера можно увидеть ее личные вещи: пудреницу, звонок для прислуги, коробочку с флаконом для духов, ножницами и крючком-застежкой для перчаток и сапог.

Отдельную комнату занимает коллекция фарфора, собранной внуком поэта и первым директором музея Николаем Тютчевым.

Среди экспонатов — изделия, привезенные из Вены, Дрездена, Парижа, и фарфоровые яйца с иконами, которые императорская семья дарила своим приближенным на Пасху.

Всего в музее насчитывается более 11 тысяч экспонатов, в том числе личные вещи Ф. И. Тютчева.

На территории усадьбы также сохранился флигель, где после смерти Ф. И. Тютчева 20 лет жила его вторая супруга Эрнестина; кучерская, выставочный зал, амбар с буфетом, сторожка с реставрационными мастерскими. А в здании администрации музея раньше был ледник для хранения скоропортящихся продуктов.

Церковь Спаса Нерукотворного с колокольней, где проходили все семейные венчания и крещения, действующая, здесь проходят службы.

В амбаре сейчас находится буфет, где можно попробовать уникальные блюда, приготовленные по рецептам 19 века. Например, твердые мурановские вафли, которые в старину называли «деревянное пирожное», и воздушное безе «шпанский ветер», любимое лакомство внуков Тютчева.

Из напитков предлагается травяной чай на основе черных чайных листьев с добавлением мяты, мелисы, смородины, зверобоя, розы, жасмина, календулы. Такой букет в окрестностях собирает в летний период усадебный травник. Для экскурсионных групп также готовят блюда русской, французской и баварской кухни по оригинальным рецептам.

До нашего времени дошла и усадебная традиция готовить в парке фруктовое варенье. Попробовать его можно в августе, когда в музее проходит фестиваль «День варенья», куда съезжаются повара из России и Франции, чтобы порадовать туристов сладким лакомством.

Вход на территорию усадьбы — 50 рублей. В музее предусмотрен широкий выбор экскурсий, можно заказать полную экскурсионную программу за 400 рублей или выбрать для посещения один из этажей, кухню либо просто прогуляться по парку, есть скидки для льготников. Любительская фотосъемка обойдется в 100 рублей, а профессиональная свадебная — от 2000 тысяч.

Для молодоженов в усадьбе могут провести тематическую костюмированную экскурсию с фотосъемкой по экспозиции первого этажа главного усадебного дома. Стоимость составит 10 тысяч рублей плюс 250 рублей с человека за экскурсию.

В сувенирной лавке можно купить перья для письма, тонкий расписанный фарфор, магниты, украшения, книги и буклеты по истории усадьбы, павловопосадские платки.

В пешей доступности от усадьбы, в деревне Мураново, находится святой источник Казанской иконы Божией Матери с купальней. Раньше воду оттуда брали только жители усадьбы, поэтому местные жители называют его «Барский колодец».