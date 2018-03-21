Лучшая мотивация: 29 вещей, в которых приятно ходить на спорт

Хотя чужие фоточки из спортзалов частенько людей раздражают, на деле они и сами не прочь сделать пару классных снимков на злобу дня (было бы в чем). Если узнали себя, скорее смотрите наш обзор идеальных спортивных вещей.

Для зала

Какой бы активностью вы не занимались в спортзале, красивая экипировка дает всяко больше гарантий ошеломительных результатов. Поскольку лед на улице постепенно тает, присмотритесь к открытым бра и легинсам со шнуровкой, чтобы не сбавлять темпов и чувствовать себя комфортно в плюсовых температурах.

Бра, Victoria's Secret

Чокер, Fenty Puma by Rihanna

Легинсы, Fenty Puma by Rihanna

Бра, Paco Rabanne (Farfetch.com)

Бра, Adidas

Бра, Oysho

Легинсы, Oysho

Перчатки, Oysho

Повязка для волос, invisibobble

Легинсы, Tezenis

В бассейн

Заставить уже покрывшийся пылью абонемент в бассейн работать на вас, как ни банально, поможет модный купальник (а лучше несколько). Кроме шуток, стоит подобрать хотя бы один по фигуре, и от лени не останется и следа.

Слитный купальник, Chiara Ferragni (Farfetch.com)

Раздельный купальник, Alexander Wang (Aizel.ru)

Слитный купальник, Bodypoetry (Aizel.ru)

Раздельный купальник, Agent Provocateur

Обувь на любой случай

Если с основной экипировкой у вас полный порядок, а мотивации всё нет и нет, имеет смысл подумать о новых кроссовках. И выбрать из них самые фотогеничные, чтобы наверняка не захотелось бросить новый образ жизни на полпути.

Беговые кроссовки Air VaporMax Flyknit 2, Nike

Кроссовки Classic Leather Flexweave, Reebok

Кроссовки Suede, Puma x Союзмультфильм

Кеды, Jog Dog Кроссовки, Oysho

Кроссовки 574 Classic, New Balance

Кроссовки, Liu Jo Если вы непостоянны

Мы верим в чудодейственную силу классной спортивной формы, но в конечном итоге всё зависит от вас. Если не уверены, что настроены серьезно, пополните гардероб вещами, которые потом можно будет носить в повседневности. Дабы не сожалеть потом о своих вложениях и не забыть про существование спортзала.

Легинсы, Karl Lagerfeld

Футболка, Karl Lagerfeld

Топ, Fenty Puma by Rihanna

Бра, Fendi (Farfetch.com)

Олимпийка, Puma (Farfetch.com)

Свитшот, P. E Nation (Farfetch.com)

Куртка, Reserved

Ветровка, Liu Jo Главное фото: adidas