Лучшая мотивация: 29 вещей, в которых приятно ходить на спорт 

Хотя чужие фоточки из спортзалов частенько людей раздражают, на деле они и сами не прочь сделать пару классных снимков на злобу дня (было бы в чем). Если узнали себя, скорее смотрите наш обзор идеальных спортивных вещей.
Для зала
Какой бы активностью вы не занимались в спортзале, красивая экипировка дает всяко больше гарантий ошеломительных результатов. Поскольку лед на улице постепенно тает, присмотритесь к открытым бра и легинсам со шнуровкой, чтобы не сбавлять темпов и чувствовать себя комфортно в плюсовых температурах.
Бра, Victoria's Secret
Чокер, Fenty Puma by Rihanna
Легинсы, Fenty Puma by Rihanna
Бра, Paco Rabanne (Farfetch.com)
Бра, Adidas
Бра, Oysho
Легинсы, Oysho
Перчатки, Oysho
Повязка для волос, invisibobble
Легинсы, Tezenis
В бассейн
Заставить уже покрывшийся пылью абонемент в бассейн работать на вас, как ни банально, поможет модный купальник (а лучше несколько). Кроме шуток, стоит подобрать хотя бы один по фигуре, и от лени не останется и следа.
Слитный купальник, Chiara Ferragni (Farfetch.com)
Раздельный купальник, Alexander Wang (Aizel.ru)
Слитный купальник, Bodypoetry (Aizel.ru)
Раздельный купальник, Agent Provocateur
Обувь на любой случай
Если с основной экипировкой у вас полный порядок, а мотивации всё нет и нет, имеет смысл подумать о новых кроссовках. И выбрать из них самые фотогеничные, чтобы наверняка не захотелось бросить новый образ жизни на полпути.
Беговые кроссовки Air VaporMax Flyknit 2, Nike
Кроссовки Classic Leather Flexweave, Reebok
Кроссовки Suede, Puma x Союзмультфильм
Кеды, Jog Dog Кроссовки, Oysho
Кроссовки 574 Classic, New Balance
Кроссовки, Liu Jo Если вы непостоянны
Мы верим в чудодейственную силу классной спортивной формы, но в конечном итоге всё зависит от вас. Если не уверены, что настроены серьезно, пополните гардероб вещами, которые потом можно будет носить в повседневности. Дабы не сожалеть потом о своих вложениях и не забыть про существование спортзала.
Легинсы, Karl Lagerfeld
Футболка, Karl Lagerfeld
Топ, Fenty Puma by Rihanna
Бра, Fendi (Farfetch.com)
Олимпийка, Puma (Farfetch.com)
Свитшот, P. E Nation (Farfetch.com)
Куртка, Reserved
Ветровка, Liu Jo Главное фото: adidas