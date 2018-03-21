«Классные ноги!»: отдохнувшая Елена Летучая похвасталась стройной фигурой

Популярная телеведущая Елена Летучая улетела на несколько дней на отдых в Испанию. Это время, по признанию знаменитости, пошло ей на пользу. Да и поклонники отметили то же самое, глядя на ее публикации в личном микроблоге.

Известная российская телеведущая и продюсер пару дней назад сообщила своим поклонникам в Инстаграме, что улетела в спа-клинику, чтобы обрести физическое и ментальное благосостояние. Сейчас она публикует в своем аккаунте фотографии и короткие видеоролики, рассказывая, как проходит ее восстановление. И, судя по ним, женщина ни сколько не жалеет, что решилась на этот короткий отпуск. «Всего 3 дня и я уже летаю. Никогда не думала, что за такой короткий срок я буду чувствовать себя заново рождённой. Что же будет дальше?»

Поклонники Летучей, как и она сама, заметили изменения в своем кумире. Они отметили, что наконец-то женщина выглядит отдохнувшей и счастливой, и пожелали ей скорейшего полного выздоровления и приведения себя в полную боевую готовность для дальнейших свершений в профессии. «Это отдых, детка!» «Елена, очень рада за Вас! Отдохните, как следует. Вы нам очень нужны!» «Елена, вы, как всегда, прекрасны! Приятно видеть ваше счастливое и отдохнувшее лицо. Отдых — это очень круто, безумно рада за вас!» «Наплюйте на все Лен, не переживайте и берегите себя! Мы все вас очень-очень любим!» «Красотка стройняшка!» «Классные ноги!» «Леночка классно выглядите, вообще бомба, отпад, ты главное больше восстанавливайся» К слову, часть подписчиков Елены вспомнила проект, за счет которого она стала такой популярной, и в шутку посоветовала телеведущей не врываться с камерами на перевес в помещения клиники и не устраивать там тотальных осмотров.

А несколько дней назад Летучая показала свое фото для глянцевого издания в платье черного цвета. Однако пользователи соцсетей решили, что образ получился неудачным и кажется, будто Елена сильно поправилась.