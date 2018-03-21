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Создан самый тонкий в мире турбийон
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Создан самый тонкий в мире турбийон 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил на выставке BaselWorld самые тонкие в мире автоматические мужские часы c турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Automatic, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.
Толщина корпуса модели составляет 3,95 миллиметра. Автоматический калибр новинки BVL 288 толщиной 1,95 миллиметра с запасом хода в 52 часа оснащен системой автоматического завода с периферийным ротором из золота и алюминия, установленным с оборотной стороны механизма.
Минимальной толщины калибра удалось добиться благодаря тому, что турбийон закреплен без применения мостов, на специальной шарикоподшипниковой конструкции.
Калибр помещен в корпус из титана, отделанный с применением струйно-абразивной обработки.
Также дом представил на BaselWorld-2018 женские новинки: Lvcea с фирменным растяжным браслетом Tubogas и женский репетир Diva Finissima Minute Repeater, который был анонсирован в январе 2018 года во время Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH).
Ранее Bvlgari уже устанавливал рекорды тонкости в мужской коллекции Octo. В 2014 году это были Octo Tourbillon Finissimo с ручным заводом, в 2016 году — репетир Octo Finissimo Minute Repeater, а в 2017 году — самые тонкие автоматические часы Octo Finissimo Automatic.
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