Восемь секунд внимания

21 марта Всемирный день поэзии. Что остается от этого праздника в эпоху интернета, когда, согласно исследованиям, большинство молодых людей неспособны сосредоточиться более чем на восемь секунд и выстроить простейшие логические цепочки?

Они не против того, чтобы читать стихи. Даже деловито склоняют голову над «впаренными» родителями томиками. Только не хотят думать. В лучшем случае ленятся, в худшем — не умеют.

Помню, как в школе запрещали начинать оценку произведения словами «Мне понравилось». Сегодня в устах молодежи поколения Z эта оценка является высшей похвалой.

Понравилось — значит, осмыслил. А уж если после этой фразы приводится развернутое мнение о прочитанном, — считайте, что предложили чаду шедевр литературы. К сожалению, только слов этих все чаще удостаиваются участники рэп-баттлов, быстро адаптирующиеся под вкусы аудитории.

Сдаваться нельзя. Родительский долг — выстроить диалог и заинтересовать. Начинайте как можно раньше. С книг для малышей Агнии Барто, например.