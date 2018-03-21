В Строгине проведут мастер-класс «Пасхальный дизайн»

В клубе «Современник» района Строгино 28 марта состоится мастер-класс «Пасхальный дизайн». На бесплатное занятие приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет и старше.

— В рамках открытия студии «Цветоделие» Оксаны Морозовой наш клуб проводит мастер-класс, где участникам покажут, как можно оригинально украсить главный атрибут праздника — пасхальное яичко, — рассказали в администрации клуба. — На занятии будет продемонстрировано бесчисленное количество вариантов украшения с использованием таких материалов, как лента и фоамиран.

Мастер-класс пройдет по адресу: улица Маршала Катукова, дом 15, корпус 2. Начало в 18.00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: 8 (495) 758-42-80 или по электронной почте: klub.sovremennik@yandex.ru.