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В Строгине проведут мастер-класс «Пасхальный дизайн»
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В Строгине проведут мастер-класс «Пасхальный дизайн» 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В клубе «Современник» района Строгино 28 марта состоится мастер-класс «Пасхальный дизайн». На бесплатное занятие приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет и старше.
— В рамках открытия студии «Цветоделие» Оксаны Морозовой наш клуб проводит мастер-класс, где участникам покажут, как можно оригинально украсить главный атрибут праздника — пасхальное яичко, — рассказали в администрации клуба. — На занятии будет продемонстрировано бесчисленное количество вариантов украшения с использованием таких материалов, как лента и фоамиран.
Мастер-класс пройдет по адресу: улица Маршала Катукова, дом 15, корпус 2. Начало в 18.00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: 8 (495) 758-42-80 или по электронной почте: klub.sovremennik@yandex.ru.
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