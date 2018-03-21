Как научиться планировать расходы и время если вы творческий человек

Возможно, вы убеждены, что планирование — совсем не ваша история, однако от дедлайнов никто не застрахован. Вероятно, что для вас обдумывание тайминга проектов и затрат ассоциируется с тем, как серьезный человек сидит в своем серьезном кабинете и решает свои серьезные задачи. Ни капли романтики. Вы же живете на гребне волны, борясь словом «надо». Не переживайте, это не приговор, а повод углубиться во все тонкости планирования. Предлагаем делать это играючи. Именно форма игры поможет вам не просто справиться с будничными обязанностями, но и даже позлюбить их. Поехали!

Время

Найдите подход к самой себе. Поверьте, это единственный вариант договориться. Первый вариант — придумывайте для себя вознаграждения за выполненные дела или делайте процесс более приятным. Например, идти в хозяйственный магазин — скука и грусть, а вот зайти в кафе и сделать это с чашечкой ароматного капучино — другой разговор. Второй — соревнуйтесь с собой! Берите себя на «слабо» и ставьте перед собой цель делать привычные обязанности, но быстрее. Так, напишите пост для Instagram не за 40 минут, а за 35 и опять-таки наградите себя за это ванной с пеной и блестками вечером.

Купите крутой планер. Сегодня же выбросьте все скучные блокноты, в которых вы до этого пытались расписывать свои дела. Они наверняка так и остались наполовину пустыми. Пусть новый станет инструментом, который сможет открыть для вас поток вдохновения при первом же прикосновении. Возможно, ваше сердце забьется быстрее от ежедневника ban.do с сумасшедшими стикерами и не менее сумасшедше структируриванной системой планирования. Если границ вашей любви к минимализму не можете определить даже вы сами, на вашем столе (и флетлеях в Instagram) почетное место может занять планер The Paper Bunny.

Сделайте доску (реальную), на которой будут все ваши дела на день/неделю/месяц, но в формате изображений. Для этого купите обыкновенную пробковую доску, оформите деревянный каркас и приступайте! Главное правило — необычно и стильно визуализируйте то, что в реальной жизни не вызывает никакого интереса. С таким подходом даже идея приготовить картофельное пюре взбудоражит ваше воображение. Еще один инструмент: придавайте особый характер вашим дням/неделям/месяцам — находите картинки и вырезки из журналов схожего стиля. Так вы найдете разнообразие между походом в магазин за продуктами сегодня и завтра.

Погружитесь в диджитал. Скачайте приложения, организация дел в которых станет для вас забавной игрой. Сочетайте рутинные дела с творческими, добавляйте картинки, рисуйте! Даже не пытайтесь мучать себя тривиальными приложениями по советам коллег. Выбирайте те, которые откроют для вас дополнительные возможности, например, Doit.im. Для составления далеко идущих планов используйте «Интеллект-карту — Мысли».

Расходы

Научитесь копить и станьте чуточку счастливее. Я понимаю, что вам это может показаться смешным, но копить может каждый! Все зависит лишь от того, насколько вас вдохновляет цель. Начните с того, что определите объект желания (адекватный вашему финансовому положению), возьмите листочек бумаги и напишите 5 «за» и на этой волне распишите программу: через сколько времени вы сможете приобрести вещь мечты, если будете откладывать 10% с каждого гонорара? Визуализируйте предмет на доске-органайзере как уже запланированное дело на определенное время.

Не доверяйте калькулятору (и себе). Когда дело доходит до контроля расходной части, тут начинаются выкрутасы. Вы забываете записывать расходы или вовсе не практикуете это, а потом пытаетесь в панике понять, кто и куда дел ваши деньги. Даже выпитый бокал просекко фиксируйте в приложении CoinKeeper. Разноцветные кружочки, яркая графика и необычное звуковое сопровождение сделает процесс планирования финансов увлекательной игрой, а вот каким будет ее финал — решать вам.