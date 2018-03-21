Екатеринбургская экстремалка выпустила кофту, посвященную сносу телебашни

Парашютистка из Екатеринбурга Екатерина Межуткова выпустила свою кофту с недостроенной телебашней, которую держат люди. Как сообщает Е1, девушка сама несколько раз прыгала с телебашни, вдохновляясь примером своей мамы.

Флисовую кофту Екатерина делает вручную. По ее словам, берут пока в основном бейсеры, которые также прыгали с башни и хотят сохранить память о ней.

«Башня — вроде обычный недострой, а вокруг нее резко объединилось столько разных людей, от руферов до пенсионеров, и для всех она что-то значит», — говорит Екатерина

Кофта стоит 3 400 рублей и продается в группе Екатерины. Напомним, что по слухам телебашню без предупреждения снесут утром 24 марта.

Екатерина Межуткова несколько раз прыгала с главного недостроя Екатеринбурга и назвала место легендарным