Екатеринбургская экстремалка выпустила кофту, посвященную сносу телебашни 

Парашютистка из Екатеринбурга Екатерина Межуткова выпустила свою кофту с недостроенной телебашней, которую держат люди. Как сообщает Е1, девушка сама несколько раз прыгала с телебашни, вдохновляясь примером своей мамы.
Флисовую кофту Екатерина делает вручную. По ее словам, берут пока в основном бейсеры, которые также прыгали с башни и хотят сохранить память о ней.
«Башня — вроде обычный недострой, а вокруг нее резко объединилось столько разных людей, от руферов до пенсионеров, и для всех она что-то значит», — говорит Екатерина
Кофта стоит 3 400 рублей и продается в группе Екатерины. Напомним, что по слухам телебашню без предупреждения снесут утром 24 марта.
Екатерина Межуткова несколько раз прыгала с главного недостроя Екатеринбурга и назвала место легендарным