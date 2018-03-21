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В столице выберут лучший сценарий мультфильма о князе Александре Невском
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В столице выберут лучший сценарий мультфильма о князе Александре Невском 

Обручевский меридиан 3 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Российское военно-историческое общество повторно объявило конкурс сценариев.
Синопсисы, присланные в рамках первого конкурса (прием заявок завершился 12 января 2018 году), оказались несоответствующими ожиданиям конкурсной комиссии.
«Сейчас, объявив конкурс повторно, мы заложили параметры простым и живым языком, что нам нужен мультфильм для семейного просмотра, для детей и их родителей. Он не должен быть пафосным, он не должен быть скучным, не должен идти вразрез с канонами Русской православной церкви. Сейчас, уточнив это техническое задание, мы надеемся, что мобилизуем молодых сценаристов и получим в конечном счете то, что хотим получить», — пояснил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.
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