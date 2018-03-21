В сети ужаснулись обилием фотошопа на снимках Бритни Спирс

Новая рекламная кампания KENZO с участием поп-певицы Бритни Спирс заставила поклонников певицы обеспокоиться изменениями в ее внешности. Фанаты не узнали ее на модных снимках.

Модный дом KENZO опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение о том, что Спирс стала новым лицом бренда, сопроводив его фотографиями певицы. Подписчики были шокированы изменениями во внешности артистки.

«Не похоже на нее. Надеюсь, это всего лишь фотошоп», — прокомментировала одна из поклонниц певицы. «Новое лицо Бритни — это новое лицо Kenzo? У нее совершенно новое лицо или это экстремальное злоупотребление фотошопом? Это вообще Бритни Спирс?» — возмущалась другая фанатка.

Многие пользователи заметили, что поп-звезда хорошо выглядит и без ретуши. «Бритни Спирс такая чудесная, вы не могли выбрать лучшего человека для своей кампании. А сейчас одно замечание… Вы не должны злоупотреблять фотошопом, потому что она красива и в обычном состоянии», — прокомментировал ценитель творчества Спирс из Бразилии. Его поддержала фанатка из Манчестера: «Совсем не похоже на нее! Такой позор на самом деле, потому что она такая красивая, безотносительно фотошопа!»

Некоторые комментаторы решили обратиться к создателям программного обеспечения для ретуши, потому что его использование при редактуре фото изуродовало их любимицу до неузнаваемости.

Рекламная кампания La Collection Memento No2 была снята фотографом Питером Линдбергом (Peter Lindbergh) в Лос-Анджелесе.