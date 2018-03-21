Как правильно водить хоровод

Не просто танец, а сама жизнь, символ вселенского лада — таков русский хоровод. Больше всего «хождений под песню» совершали после Пасхи и до Петрова дня, потом уж было не до хороводов.

Сотни названий, — «Русая коса», «Веночки», «Яртынь-трава» и др., — и четкое следование заданной структуре танца, непременно включающей 7 сакральных фигур — таков он, русский хоровод.

«Столбы»

Участники хоровода образуют неподвижный квадрат, который затем приходит в движение. Те, кто находится сзади, по трое выходят чуть в сторону, обходят остальных и встают в начало квадрата. Движение продолжается до тех пор, пока не переместятся все. Фигура «столб» символизировала единство земли и неба, женского и мужского начала, которые, приходя в движение и перемешиваясь, формируют Вселенную.

«Вожжа»

Участники хоровода образуют волнистые линии, которые вскоре начинают постепенно уменьшаться в амплитуде, в итоге превращаясь в точку. Именно волнистые линии олицетворяют волны океана Хаоса, из которого появляется новое рожденное, и в который уходит старое умершее. Как тут не задуматься о «ладности» своей жизни и не воспользоваться случаем прямо в хороводе начать ее править «в лад».

«Плетень»

Название этой фигуры — не случайно. Подобно мастеровому, начинающему изготовление плетня от исходной точки, участники хоровода расходятся от центра, образуя с каждой секундой увеличивающиеся спирали, которые символично иллюстрируют процесс Творения Вселенной. Глядя на происходящее, волей-неволей начнешь «проигрывать» свою жизнь, задумаешься о правильности выбранного пути и его корректировках.

«Круг»

Символизм круга не ограничивается двумя определениями — это и завершение Творения, и Совершенство, и Гармония, и вечное Время, и Вселенная, и Бог, и бессмертная Душа. Во время исполнения этой фигуры участники создают круговые петли, образующие «узелки» и «заломы», которые необходимо непременно распутать и разгладить, подобно трудностям, возникающим на протяжении всей человеческой жизни.

«Сторона на сторону»

Во время исполнения этой фигуры мужчины выстраиваются в шеренгу напротив женщин. Затем начинается поочередное схождение «двух начал» и их общение. Женщины как бы случайно роняют платки и венки, а мужчины поднимают и возвращают потери хозяйкам.

Они поправляют одежду друг на друге и расходятся только для того, чтобы через мгновение снова сойтись. Эта фигура прекрасно иллюстрирует, что все в мире существует только благодаря взаимодействию двух начал — небесного мужского и земного женского. Эта фигура отличается особенной плавностью и размеренностью, показывающим умение жить в гармонии с окружающими людьми и самим собой.

«На четыре стороны»

Предпоследняя фигура призвана показать завершающий этап формирования Вселенной. Участники образуют квадрат, стороны которого символизируют четыре стороны света. Устойчивый и гармоничный квадрат как нельзя лучше отражает состояние мира во времени и пространстве. Одним из элементов этой фигуры становятся символичные движения — участники на четыре стороны «сеют просо», чтобы вскоре «собрать урожай».

«Плясовая»

С каждой фигурой движение хоровода ускоряется, и к своему завершению сакральный танец приобретает залихватскую удаль, наполняется юмором и радостью. Во время плясовой части хоровода исполняются самые любимые народные танцы, сопровождает которые удалой гармонист. Лучшие танцоры начинают солировать, ловко и неподражаемо демонстрируя свои способности. Это момент осознания своей сущности, своего места и своего предназначения.