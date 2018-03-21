Лучшие советские мультфильмы в стихах

21 марта в мире празднуют День поэзии. Прекрасный, а главное — очень поэтичный праздник! И, конечно, редакция Tlum.Ru просто не может его не отметить.

Мы собрали для вас подборку любимых мультфильмов в стихах. Поскольку рифмованных мультиков очень много, мы решили остановиться на классике — советских мультфильмах на стихи и сказки наших писателей. И только те, где больше читают, чем поют. Да, у нас строгие критерии отбора.

«Мойдодыр»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

Начнем с мультфильмов на основе стихов Корнея Чуковского . Замечательное произведение про чумазого мальчика и грозный умывальник когда-то ведь и цензуре подвергалось, и под угрозой запрета было. И главное — за что? Неустаревающая классика о пользе личной гигиены никому непоправимого вреда не несла. А все претензии современных зрителей к тому, что Мойдодыр «из маминой из спальни» выходит, так это 1923 год! Тогда умывальники часто стояли в комнатах.

«Муха-цокотуха»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

Еще один мультфильм на стихи Чуковского, кстати, запрещенные! Фраза «А жуки рогатые, — Мужики богатые» — это же явно сочувствие кулакам, право слово. Но, кроме правительства, все остальные эту сказку любят. В мультфильмах красотка-муха появлялась много раз. Самой известной экранизацией является сказка 1960-го года под режиссурой Сутеева и Дежкина, но в ней почти нет слов, а вот в мультфильме 1976-ого года звучит все стихотворение.

«Федорино горе»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

Кукольный мультфильм 1974-го года о нерадивой хозяйке и очень самостоятельной посуде. Автор оригинала — снова Чуковский. Еще один живой пример того, что о своих вещах и себе следует заботиться, а чистоту надо ценить. Хорошая мораль, веселый сюжет и интересная анимация.

Пожалуй, стоит отойти от мультфильмов на стихи Чуковского, хотя, конечно, нельзя хоть мельком не упомянуть самую популярную экранизацию — «Айболита». Но, во-первых, о нем и так все знают, его любят и помнят, а во-вторых, он не весь в стихах.

«Сказка о царе Салтане»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

Самый известный мультфильм на стихи Пушкина. Да, есть еще и «Сказка о рыбаке и рыбке», и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», и «Сказка о Попе и о работнике его Балде»… Но самая масштабная и узнаваемая анимационная экранизация нашего классика все-таки о царе Салтане. Этот мультфильм и зрителей покорил, и несколько престижных наград взял, и до сих пор под видео в комментариях люди пишут о нем с восторгом. Сказочная история о семье с прямо по-голливудски закрученным сюжетом. А стихотворный стиль придает ей особенный колорит.

«Кошкин Дом»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

Мультфильм по сказке Самуила Маршака , написанной в 20-ых годах. Первая экранизация была еще черно-белой и короткой, а вот в 1958-ом году «Союзмультфильм» выпустил классическую получасовую историю о кошачьем горе, бедности, настоящих друзьях и семье. Эта сказка, может быть, даже слишком жестокая для малышей. Но дети смотрят ее с удовольствием — это же про котиков! И кроме того, очень поучительно.

«Дядя Степа — милиционер»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

Юные зрители смогли увидеть этого Дядю Степу в 1964-ом году. Экранизация одноименного произведения Сергея Михалкова тронула сердца и малышей, и взрослых. Поучительная история об очень-очень высоком милиционере, который и бабушек через дорогу переводит, и малышей родителям возвращает, и светофоры чинит. В общем, всем пример! Побольше бы таких Дядь Степ, может никто бы и не рисковал шалить. Кстати, у «Дяди Степы» была и более ранняя черно-белая экранизация, которую выпустил Сутеев в 1939 году.

«Что такое хорошо и что такое плохо»

Источник: Мультфильмы

Владимира Маяковского экранизировали не так много, как предыдущих писателей, и все же классические произведения в анимации есть и у него. Это «Что такое хорошо и что такое плохо» и «Кем быть?». Сейчас дети уже и не вспомнят, откуда фраза «крошка сын к отцу пришел», так что можно и напомнить. Мультфильм же поучительный и в простой форме объясняет детям самые простые вещи.

«Кит и кот»

Источник: Ukranima

Перейдем к более развлекательным мультфильмам. Вот, например, абсурдный «Кит и кот» по стихам Бориса Заходера . Жили-были кот и кит, вот только… Огромный кот, живущий в море, и кит — охотник на мышей. Что за нелепица? Вот и в мультике с этим пытаются разобраться. Тут уже без всякого морального наставления, как у Чуковского, или сложного пушкинского сюжета. Просто перепутанные кит и кот. Смешно и просто.

«Осьминожки»

Источник: Мультфильмы / Кино для детей. Золотая коллекция

Сам мультфильм построен на небольшом стихотворении Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка». Живет себе семья осьминожек и у них восемь детей. Малыши умеют менять цвета, поэтому перепутать их очень несложно. И папа-осьминожка сталкивается с огромной проблемой, когда его дети перемешиваются с чужими. Да, с таким способна справиться только мама… Красочная анимация и великолепная песня про осьминожек, которая, кстати, еще и очень привязчивая.

«Принцесса и людоед»

Источник: Мультфильмы

И напоследок, мультфильм по стихотворению Генриха Сапгира . Совсем коротенький, его показывали в «Веселой карусели», но от того не менее прекрасный. Простая история о прекрасной принцессе и ужасном людоеде. Или все было наоборот? В общем, как бы ни было, история вышла смешная и интересная.

Конечно, мультфильмов в стихотворной форме гораздо больше, но об этом мы расскажем вам в следующий раз!

Поэтичного вам дня!

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