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Звезду Comedy Woman обвинили в анорексии после фото в белье
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Звезду Comedy Woman обвинили в анорексии после фото в белье 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Подписчики Надежды Сысоевой с легкостью поставили юмористке страшный диагноз.
Пользователям Instagram угодить сложно: стоит звезде немного поправиться, комментаторы критикуют за вес, стоит постройнеть — отправляют поесть и набрать килограммы. Совсем недавно подписчики напали на располневшую Селену Гомес, а теперь досталось и российской звезде, актрисе Comedy Woman Надежде Сысоевой.
Во вторник, 20 марта Надежда показала кадр из новой фотосессии. Звезда позирует, сидя на полу в одном боди. Но с длинными и стройными ногами актрисы смогли смириться далеко не все. И некоторые подписчики запросто поставили Надежде страшный диагноз: анорексия.
Публикация от Надя Сысоева (@inadenka)
20 Мар 2018 в 10:32 PDT  Звезде такое явно не в новинку — подписчики мечтают накормить актрису и пишут про болезнь едва ли не под каждой ее фотографией. А ведь напрасно: по информации прессы, при росте в 170 сантиметров девушка весит чуть больше 50 килограммов. Надежда не раз рассказывала в своих интервью, что не голодает и даже не сидит на диетах, а время от времени позволяет себе все запретные женские радости — пирожные, торты и прочие сладости, выпечку и даже фастфуд. Правда, звезда также признавалась, что критика фигуры ее не задевает, но объяснять всем подряд, что вес и рост — это природные данные, и такой она была всегда, ей уже надоело.
«Я бы хотела, чтобы люди поняли, что нужно быть добрее, и все вернется к ним бумерангом. Раньше я остро реагировала на критику, но со временем научилась контролировать себя и эмоции, не отвечать на злые комментарии».
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