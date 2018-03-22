«Пистолет девочке подарил отец»: Максим Фадеев о трагедии в Кургане

«Печальные новости. Совсем недавно публиковал пост о том, как дети в школах, будто зараженные одной идеей, творят немыслимые вещи — поножовщину, открывают стрельбу по учителям и одноклассникам, устраивают кровавые расправы. Когда это не касается нас, то звучит как абсурд, но, к сожалению, участившиеся преступления в школах, заставляют нас жить в такой реальности. Сегодня на моей родине, в Кургане, 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе. Пострадали дети. Никто не понимает мотивов ее поступка, но я, как уже говорил — утверждаю и сейчас — этот культ вседозволенности и навязывания тупых киношных стереотипов, полностью разрушает и без того неокрепшие умы. Что у меня вызывает шок — пистолет девочке подарил ее отец. Чем он руководствовался, вверяя в ее руки оружие? Мой родной город никогда не был спокойным, „причесанным“, в моей молодости эти инциденты со стрельбой и драками насмерть даже не считались противоестественными, но чтобы дойти до такого. Да никогда. Слов у меня нет. Мои глубокие соболезнования всем, кто пострадал в этой истории. Курган, я с вами»

Фото: instagram