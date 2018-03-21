Менсплейнинг, менспрединг, хипитинг: на каком языке говорят женщины

Еще пару лет назад я всерьез думала, что люди, которые везде в своей речи вставляют непонятные термины, просто хотят казаться умными. Зачем пользоваться англицизмом, если можно заменить его простым русским словом?

Со временем мое отношение к этому менялось: я начала замечать, что некоторые явления, подсознательно меня напрягающие, трудно охарактеризовать даже одной фразой. Приходилось убеждать себя в том, что я одна такая. Но, когда встречала эти модные термины в интернете, вдруг приходило осознание, что на самом деле постоянно сталкиваюсь с глобальными проблемами, которые беспокоят женщин по всему миру! Как бы не шагал прогресс и третья волна феминизма — до сих пор остается немало женщин, которые думают так же, как я два года назад. Ситуацию стоит исправлять и привыкать называть вещи своими именами — также как члены Ордена Феникса учились произносить имя Волдеморта, чтобы не бояться с ним бороться.

Менспрединг

Это слово обозначает раздражающее явление — манеру мужчин сидеть в общественных местах с широко раздвинутыми ногами. Оно образовано от слов «man» и «spread» — буквально: «мужчина раскидывает», и в первые попало в словари в 2015 году. Общественность бурно обсуждала это явление, ведь таким способом мужчина может занять в общественном транспорте два или три места или инициировать нежелательный телесный контакт. Мужчины пытаются оправдываться особенностью анатомии, мол, таз у них шире, так сидеть удобнее — однако врачи не поддерживают эту причину. Казалось бы, это просто дурные манеры и плохое воспитание, почему это так возмущает женщин по всему миру? Представь гипотетическую ситуацию: ты заходишь в вагон метро и видишь только два свободных места — одно возле женщины и одно возле мужчины. Сесть на них сразу не получится, женщина возле себя положила свою сумку, а мужчина так широко раздвинул ноги, что тебе придется буквально усесться ему на колени. Кого попросят освободить место?

Традиционно, обращаются к женщине — более того, они сами часто замечают, что занимают лишнее место и убирают свою сумку. Это, кстати, иллюстрирует еще и тот факт, что над женщинами проще доминировать. Частая история, когда именно тебя требуют уступить место пожилому человеку — хотя рядом сидит несколько парней призывного возраста, к которым было бы логичнее обратиться. Женщины обычно знают, сколько места занимают. Мы с детства привыкаем к тому, что расставлять ноги неприлично. Неприлично громко смеяться, говорить грубым тоном, одеваться вызывающе — последнее так и вовсе может стать оправданием насилия. Мужчин этому не учат, и они просто не ощущают, что их поступки или поведение могут кому-то помешать. Начиная с 2013 года в сети появилось множество флэшмобов, например, блог «Один парень, два места», в котором публиковались фотоколлажи с мужчинами, которые занимают два места в метро за счет раздвинутых ног. Кто-то раздавал листовки, другие платили той же монетой, публикуя фотографии девушек с раздвинутыми ногами под тегом #womenspreading. Комментаторы сходились во мнении, что выглядело это не всегда забавно. Хиллари Клинтон также привлекла внимание к проблеме, однажды прокомментировав привычку Владимира Путина широко расставлять ноги во время встречи. По ее мнению, подобная поза выражала скуку и неуважение к ней. Обсуждение появления термина было настолько шумным, что в некоторых городах появились настоящие запреты мэнспрединга: в Нью-Йорке и Мадриде они считаются настоящим административным нарушением, за которое могут выписать штраф. Кстати, именно в Нью-Йорке об этом начали говорить еще полвека назад, например, в социальных листовках. Однако тогда явление называли Space Hog — поглощение пространства. Впрочем, не все ограничились только обсуждением раздвинутых ног: в метро города Мехико в марте 2017 появились сиденья, изготовленные в форме мужского торса с выступающим пенисом. Так власти города привлекали внимание к домогательствам, которым подвергаются женщины в общественном транспорте. Над сиденьем прикреплена табличка «Только для мужчин». На некоторых из них написано: «Здесь неудобно сидеть, но это ничто по сравнению с тем сексуальным насилием, которое женщинам приходится терпеть ежедневно». Мужчины реагировали бурно: им видите ли не нравилось касаться чужого, даже ненастоящего члена!

Менсплейнинг

В 1903 году богослов Лиман Аббот объяснил, почему женщинам не нужно избирательное право, утверждая, что говорит за всех «молчащих женщин». Спустя больше чем целый век мужчины все еще заявляют, что знают, о чем женщины думают, что чувствуют и что им нужно. Как и в 1903 году они все еще думают, что разбираются во множестве вещей лучше, чем женщины, независимо от квалификации, профессии или возраста. Оксфордский словарь объясняет термин менсплейнинг: «Ситуация, в которой мужчина объясняет что-то женщине чрезмерно подробно или снисходительным тоном, чтобы показать свое покровительство или шовинистическое отношение». В словаре Мирриам-Вебстер схожее определение: когда мужчина говорит о чем-то, в чем разбирается плохо, но считает, что знает больше, чем женщина, с которой он разговаривает.

Лексикографы добавили термин в свои словари в августе 2008 году, во время диалога двух блоггеров в ЖЖ, обсуждающих объекты искусства. Также с этим термином часто связывают американскую журналистку и писательницу Ребекку Солнит, которая выпустила эссе «Мужчины учат меня жить», хотя в самом тексте этого термина не используется. В нем она рассказывала историю о том, как однажды на вечеринке ее перебил знакомый и стал рассказывать о важной книге про фотографа Муйбриджа, которая недавно вышла. Он самодовольно хвастался своим открытием до тех пор, пока их общий друг трижды не повторил, что книгу написала именно Ребекка. Эта новость стала для него шоком. На явление жаловалась известная писательница и феминистка Симона де Бовуар в своей работе «Второй пол»:

У меня всегда вызывало раздражение, когда в ходе отвлеченной дискуссии кто-нибудь из мужчин говорил мне: «Вы так думаете, потому что вы женщина». Но я знала — единственное, что я могла сказать в свою защиту, это: «Я так думаю, потому что это правда», устраняя тем самым собственную субъективность. И речи не могло быть о том, чтобы ответить: «А вы думаете по-другому, потому что вы мужчина», ибо так уж заведено, что быть мужчиной — не значит обладать особой спецификой.

Привычка мужчин ставить под сомнение достоверность слов женщин знакома всем: согласно исследованию Университета Джорджа Вашингтона , женщин гораздо чаще перебивают в разговоре. Исследование Университета Калифорнии также показало, что мужчины склонны перебивать, чтобы занять лидирующую позицию в разговоре. Мужчины доминируют на совещаниях, деловых встречах, и в средствах массовой информации в первую очередь журналисты обращаются за комментариями к мужчинам. К счастью, с наступлением третьей волны феминизма, термин начал все чаще упоминаться в СМИ, и даже порой мелькает в кино, как например, в «Кремниевой долине»:

Комик Аманда Силс рассказывала в эфире CNN , что не раз подвергалась уличному харасмменту, на что Стив Сантагати заявил, что знает больше по этой теме — раз он мужчина. Оказывается, так они поднимают самооценку женщин, ведь все они любят слышать комплименты. Его отношение отлично иллюстрирует еще один важный термин — кэтколлинг, и общий мировой подход к уличному харассменту. Хоть на дворе 2018 год, и женщины массово заявляют о том, что присвистывания на улице оскорбительны, мужчины по-прежнему считают, что все мечтают о внимании. Даже если ты профессионал в своем деле, но все еще женщина — комментариев не избежать. Во время показательного матча в Уимблдоне один из зрителей постоянно выкрикивал подсказки бельгийской теннисистке Ким Клийстерс , после чего девушка не выдержала и предложила ему сыграть самому. Разумеется, мужчина дважды пропустил ее подачу.

Спортсменка Аннеми ван Влютен получила серьезную травму головы на Олимпийских играх в Рио. Один из ее подписчиков в Твиттере всерьез решил, что ее просто нужно научить кататься:

Первый урок в велоспорте, держи баланс.

К счастью, другие пользователи быстро поставили его на место, спрашивая о втором важном уроке, а также благодаря за то, что он спас миллионы спортсменов своим советом. Журнал Variety: Power of Women проводил вечеринку, посвященную людям, борющимся с детской порнографией и траффикингом. На него была приглашена голливудская актриса Блейк Лавли, которая давно известна как активистка и благотворительница. Увы, в интервью репортер не нашел ничего лучше, как задать вопрос о платье, в котором ей особенно хорошо удается заниматься активизмом. А в русском фэйсбуке 9 марта появилась история Дарьи Каменской, руководителя автосервиса.

Приехал случайный клиент менять масло. Все заняты -думаю, что справлюсь сама. Пообщалась, взяла денег за масло, налила мужику чаю, пошла менять. Подняла машину, слила масло, меняю фильтр, выбегает хозяин машины, кричит, снимай, мол, машину срочно. Я думаю, ну мало ли забыл там что? У нас один так кошку забыл. Опускаю тачку. Мужик бормочет, что, мол, девка в его машине, да не будет такого никогда. Заводит машину и БЕЗ МАСЛА уезжает в закат, даже деньги не забрал.

https://www.facebook.com/dariya.kamenskaya/posts/1741643885895380 Хотелось бы верить, что мужчина из этой истории понял, что совершил ошибку — но, вероятнее всего, он лишь утвердится в мысли «все зло от баб», когда у него заглохнет двигатель.

Мэнтерраптинг

Этот термин является сочетанием слов «мужчина» и «прерывает» и буквально означает грубое и экспрессивное перебивание. Чтобы доказать популярность явления на практике, в Бразилии разработали приложение, которое показывает, сколько раз в течении диалога мужчина прервал женщину. Оно просит доступ к микрофону, а также «запоминает» голос хозяйки. Затем телефон будет анализировать каждый разговор и отмечать сколько раз девушку перебили, а в конце разговора предоставит статистику.

В промо-видео были также показаны громкие инциденты с известными мужчинами, прерывающими женщин на полуслове: Дональдом Трампом , Канье Вестом и Джеймсом Корденом . Порой явление доходит до экстремальных ситуаций, например в июне 2016 года в Бельгии молодой мужчина отказался подчиняться требованиям женщины-полицейского.

Закрой свой рот, я не разговариваю с женщинами. Полиция — не место для женщин.

В этом году бельгийский суд вынес ему приговор — штраф 3 тысячи евро за «публичный сексизм». Хоть где-то справедливость восторжествовала.

Хипитинг

Определение у нового слова забавное — то же самое, что сказала ты — но повторил мужчина, и вышло громче. Родилось оно от сочетания слов «he» + «repeating»— буквально: «он повторил». Впервые его употребила астроном и активистка Николь Гулиуччи в твиттере, рассказав о том, что высказанные ею идеи игнорируют. Зато когда те же самые слова повторяет мужчина, идея всем кажется блестящей.

Этим, кстати, пользовались многие мужчины в корыстных целях. Например, в 30-х годах прошлого века ученые Отто Фриш и Лиза Майтнер проводили опыты по процессу деления ядер. Когда у них появилось физическое объяснение процесса, Отто немедленно опубликовал об этом эссе, но забыл упомянуть в нем свою напарницу. Спустя некоторое время он получил награду от Королевской Академии Наук . Та же история произошла и с Розалиндой Франклин, исследовательницей ДНК. Легко могу представить, что коллеги даже убеждали их в правильности своих поступков: «Дорогая, главное что ты знаешь правду, ты же не хочешь лишнего внимания — так могут отвлечь от работы». Гарвардское исследование 2017 года частично их поддерживает: согласно статистике женщин действительно слушают хуже, но это обусловлено средой, в которой находились участники исследования. Еще один важный фактор: женщина должна высказывать очень «сильные» идеи, влияющие на улучшение процессов в компании. Жуткий вывод: предлагай идеи лучше, чем мужчина, и только тогда ты окажешься с ним на равных. Казалось бы, женщины наконец смогли доказать свою состоятельность в бизнесе и науке, начали строить многомиллионные компании и даже добились признания в сугубо мужских областях. Но даже сейчас где-то в подсознании у общества остается мысль о том, что мужчины более компетентны.

Зачем все так усложнять?

Представляю, как мужчина, дочитавший до этого места фыркает: «Вот же заняться нечем, как словечки выдумывать и придираться по пустякам». Одно из преимуществ подобных терминов заключается в том, что именно простота их использования помогает разбавлять любое сообщение юмором. В сложных же проблемах их легко использовать в уничижительном значении и «козырять» ими, привлекая внимание к основной проблеме. Мы, безусловно, до сих пор не достигли равенства в экономическом и социальном плане — постоянно упираемся в «стеклянный потолок», зарабатываем меньше и регулярно получаем сексистские комментарии о своей работе. Именно поэтому важно не прекращать борьбу — а ведь кто-то всерьез думает, что суфражистки уже своего добились, о чем еще просить?