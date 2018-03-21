Госдума не разрешила лекарства с наркотиками за рулем

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел накануне проект группы депутатов, предполагающий изменения в области фиксации состояния опьянения, сообщает «Коммерсантъ». Авторы инициативы предлагали прописать лимиты содержания наркотических веществ в организме по аналогии с алкоголем, которые пока никак не регламентированы в КоАП. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что 5% всех положительных проб, взятых у водителей, связаны с приемом лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Некоторые вещества выводятся из организма в течение нескольких суток. Например, кодеину, который входит в состав ряда обезболивающих, требуется три дня. Столько же времени выводится фенобарбитал — составляющая валокордина и корвалола. При этом потребитель может не знать срок выведения препарата, а потому садится за руль и рискует быть наказанным за пьяное вождение.

В отрицательном отзыве, который подготовило в том числе и правительство, отмечается, что запрет на употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача закреплено в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Этого, считают в правительтсве, достаточно.