Ещё
Госдума не разрешила лекарства с наркотиками за рулем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума не разрешила лекарства с наркотиками за рулем 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел накануне проект группы депутатов, предполагающий изменения в области фиксации состояния опьянения, сообщает «Коммерсантъ». Авторы инициативы предлагали прописать лимиты содержания наркотических веществ в организме по аналогии с алкоголем, которые пока никак не регламентированы в КоАП. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что 5% всех положительных проб, взятых у водителей, связаны с приемом лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.
Некоторые вещества выводятся из организма в течение нескольких суток. Например, кодеину, который входит в состав ряда обезболивающих, требуется три дня. Столько же времени выводится фенобарбитал — составляющая валокордина и корвалола. При этом потребитель может не знать срок выведения препарата, а потому садится за руль и рискует быть наказанным за пьяное вождение.
В отрицательном отзыве, который подготовило в том числе и правительство, отмечается, что запрет на употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача закреплено в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Этого, считают в правительтсве, достаточно.
Авторамблер: последние новости
Крошечные, но очень уютные дома на колесах, в которых захотел бы жить каждый Смотрите, какой творческий авто-проект: полноценная кухня в багажнике Уборка дорог по-ростовски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел77
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение