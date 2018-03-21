В 42 года Мел Би надела «голое» мини-платье 

Участница Spice Girls доказала, что трое детей — не помеха стройному телу.
В группе за девушкой закрепилось прозвище «Скэри Спайс», то есть страшная специя, но не в смысле некрасивая, а скорее устрашающая и пугающая своей необычностью. А Мелани всегда выделялась как своим акцентом, так и внешностью, чего только стоит ее выдающаяся прическа в стиле афро, с которой певица не расстается по сей день. Плюс Мел Би всегда любила экстравагантно одеваться и не изменяет себе, когда ей уже 42 года, а не двадцать, и у нее трое детей.
На днях певица появилась на улицах Калифорнии в «голом» платье. Но не в прозрачном в пол, которое лишь слегка приоткрывает фигуру, а в самом экстремальном мини. Наряд был выполнен из тонкой нюдовой ткани с включением белых полосок, расшит крупным серебряным стеклярусом и к тому же с глубоким декольте.
Так с помощью одного платья исполнительница показала все и сразу: стройные ноги, подтянутую попу и грудь. Когда Мелани поделилась снимками в Instagram, мужчины единодушно признали, что в свои годы она настоящая секс-бомба!
Мел Би нравится эпатировать публику и демонстрировать фигуру. А почему бы и нет, если тело позволяет? Многолетние занятия танцами и, кстати, Мелани — профессиональный педагог в этой области, не прошли даром. Став в третий раз мамой в 2011 году, «Скэри Спайс» выглядит так, будто никогда и не была беременной.
В этом плане ей можно только позавидовать, а вот в личной жизни красотке не везет. Мелани была замужем за танцором Джимми Гулзаром, но развелась, родила второго ребенка от актера Эдди Мерфи, однако отношения не сложились, со вторым супругом, кинопродюсером Стефеном Белафон, она рассталась в прошлом году.
Публикация от Mel B (@officialmelb)
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