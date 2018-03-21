В 42 года Мел Би надела «голое» мини-платье

Участница Spice Girls доказала, что трое детей — не помеха стройному телу.

В группе за девушкой закрепилось прозвище «Скэри Спайс», то есть страшная специя, но не в смысле некрасивая, а скорее устрашающая и пугающая своей необычностью. А Мелани всегда выделялась как своим акцентом, так и внешностью, чего только стоит ее выдающаяся прическа в стиле афро, с которой певица не расстается по сей день. Плюс Мел Би всегда любила экстравагантно одеваться и не изменяет себе, когда ей уже 42 года, а не двадцать, и у нее трое детей.

На днях певица появилась на улицах Калифорнии в «голом» платье. Но не в прозрачном в пол, которое лишь слегка приоткрывает фигуру, а в самом экстремальном мини. Наряд был выполнен из тонкой нюдовой ткани с включением белых полосок, расшит крупным серебряным стеклярусом и к тому же с глубоким декольте.

Так с помощью одного платья исполнительница показала все и сразу: стройные ноги, подтянутую попу и грудь. Когда Мелани поделилась снимками в Instagram, мужчины единодушно признали, что в свои годы она настоящая секс-бомба!

Мел Би нравится эпатировать публику и демонстрировать фигуру. А почему бы и нет, если тело позволяет? Многолетние занятия танцами и, кстати, Мелани — профессиональный педагог в этой области, не прошли даром. Став в третий раз мамой в 2011 году, «Скэри Спайс» выглядит так, будто никогда и не была беременной.

В этом плане ей можно только позавидовать, а вот в личной жизни красотке не везет. Мелани была замужем за танцором Джимми Гулзаром, но развелась, родила второго ребенка от актера Эдди Мерфи , однако отношения не сложились, со вторым супругом, кинопродюсером Стефеном Белафон, она рассталась в прошлом году.

Публикация от Mel B (@officialmelb)

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