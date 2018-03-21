Я недоволен итогом выборов президента — как мне жить дальше? Отвечает психолог

18 марта в России на четвертый срок переизбрали президента Владимира Путина с рекордными результатом в 76,69%. Общественность, поддержавшая других кандидатов, оказалась не только в проигрыше, но и в пугающем меньшинстве, из-за чего в социальный сетях поднялась новая волна пессимизма и эмигрантских настроений. Как не впасть в депрессию и апатию из-за политики объясняет психолог-консультант Константин Кунах.

В последние дни среди недовольных прошедшими выборами встречаются упаднические настроения. На людей влияет сразу два фактора: с одной стороны, давит сама перспектива жить с президентом, который тебе не нравится, с другой — ощущение, что ты в меньшинстве. Пребывание в одном культурном, информационном и правовом пространстве и зависимость от тех, кто не разделяет твои ценности, могут подавлять.

Говоря о переизбрании Путина, полезно вспомнить, как мы справляемся с другими проблемами. Ведь и безотносительно президента есть болезни, любовные драмы, несправедливость судьбы и неизбежность смерти. И все же мы учимся строить свою жизнь с их учетом так, чтобы они не мешали нам быть счастливыми.

Для этого мы находим баланс внимания. С одной стороны, вредно, а иногда и опасно игнорировать трудности. Если знаешь, что возможны неприятности, лучше заранее постелить соломку: сделать прививки, зарегистрировать отношения, отложить на старость. Это не только поможет, когда проблемы возникнут, но и даст чувство безопасности и комфорта. С другой стороны, не стоит заполнять всю свою жизнь приготовлениями, опасениями и тревогами. Мир гораздо богаче любой единичной проблемы. Недавно почивший Стивен Хокинг рекомендовал людям с ограниченными возможностями сосредоточиться на том, что им доступно, и не терять время на сожаления о невозможном. Этот совет полезно услышать всем нам.

Если в жизни стоят на своих местах и получают свою порцию внимания отношения, семья, работа, личное развитие и досуг, то переживания о политике уже не смогут выбить человека из колеи

Политическая ситуация имеет огромное влияние на все, что нас окружает, и при желании последствия выборов можно увидеть в чем угодно. Если думать только об этом, жизнь превратится в кромешный ад, состоящий из напоминаний о нежеланном президенте. Чтобы этого не произошло, надо выбирать, на чем фокусироваться. Пища для души, как и для тела, должна быть разнообразной и сбалансированной. Если в жизни стоят на своих местах и получают свою порцию внимания отношения, семья, работа, личное развитие и досуг, то переживания о политике уже не смогут выбить человека из колеи.

Сложнее справиться с осознанием себя в меньшинстве. Когда вокруг люди совсем иных взглядов, да еще непосредственно влияющие на твою жизнь, это неприятно. И вдвойне некомфортной становится ситуация, если общаться с этими людьми ты вынужден: это коллеги, соседи или родственники.

В такой обстановке на первый план выходит искусство выстраивания границ в общении. Для кого-то проще всего табуировать тему политики, кто-то способен научиться сам и приучить окружающих уважать чужое право на мнение. В нашей культуре не очень распространена позиция let’s agree to disagree (давай согласимся не соглашаться), но достичь ее возможно. И это во многих ситуациях лучший вариант. Для успешной коммуникации важно не зацикливаться на одной, тем более болезненной, теме, а искать иные точки соприкосновения. При этом важно помнить, что граница не может быть односторонней. Стремясь отказать другому в праве нападать на нашу позицию, мы той же чертой сдерживаем и себя.

«Если на почве противоположных взглядов возникают конфликты, дело не в Путине, а в умении уважать чужое мнение»

Ничто не мешает людям с противоположными взглядами сосуществовать мирно. Если на этой почве возникают конфликты, дело не в президенте, а в умении уважать чужое мнение. А политика — только фон.

Если же защитить себя в процессе диалога не удается, необходимо сокращать длительность встреч, а иногда и полностью разрывать отношения. И хотя это может показаться излишне радикальной мерой, для кого-то это может быть единственным способом сохранить психологическое благополучие.

Хотя выборы стали для многих мощным источником стресса, да еще и подчеркнули ряд проблем, которые есть в обществе, мы можем жить счастливо и спокойно. Для этого придется приложить усилия, поработать над своим окружением и тем, что наполняет жизнь. Но такая возможность есть.