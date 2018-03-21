Нобелевские лауреаты. Хендрик Дам: спаситель принцессы

Зачем нобелевский лауреат недокармливал цыплят, от чего он спас будущую королеву Дании и чем примечательна его жизнь после получения награды, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку».

Карл Петер Хендрик Дам Родился 21 февраля 1895 г. в Копенгагене, Дания.

Умер 17 апреля 1976 г. в Копенгагене, Дания.

Нобелевская премия по физиологии и медицине 1943 г. (совместно с Эдуардом Дойзи). Формулировка Нобелевского комитета : «за открытие витамина К».

Основной автор этой статьи — химик по образованию, однако после университета долгое время он не занимался своей наукой ни в каком виде. Учился в 1990-х годах и биохимию узнавал по замечательной книжке Юрия Овчинникова «Биоорганическая химия», изданной в 1987 г. Когда 20 лет спустя он пришел в научную журналистику, стало понятно, что знания его в биохимии и молекулярной биологии безнадежно устарели. Впрочем, в области белков и прочих высокомолекулярных соединений это было ожидаемо. Однако самым серьезным потрясением стало, когда он узнал, что таких простых веществ (или групп веществ), как витаминов, наука 2010-х выделяет всего 13. А ведь когда автор учился, их было более 30! Так что даже определение витамина как такового было уточнено.

К чему мы все это говорим? Дело в том, что как минимум четыре нобелевских лауреата по физиологии и медицине и четыре лауреата по химии (если считать Роберта Вудворда с его выдающимся синтезом витамина B12) были удостоены своих наград за открытие и исследование витаминов. И только один из них был удостоен премии за открытие конкретного витамина — витамина К. Этот витамин принес высшую научную награду сразу двум людям.

Речь идет о датском химике и физиологе по имени Карл Петер Хендрик Дам. Это весьма удивительный человек. Начнем с того, что он прожил весьма долгую жизнь по меркам XX века — 81 год, при этом в русской Википедии об этом человеке всего три строчки (в датской — аж четыре!), а единственное, что не относится к его научной карьере в статье в английской Википедии — это то, что он «родился и умер в Копенгагене». Неудивительно, что датский биохимический портал Biokemisk Forening в своей биографии Дама (наиболее полной из имеющихся) называет ученого «самым малоизвестным датским нобелевским лауреатом», про которого написаны всего «жалкие 13 строчек» в большой энциклопедии.

Тем не менее, кое-что о Даме можно рассказать. Он родился в семье, имевшей отношение к медицине. Его отец — известный фармацевт и историк фармации Эмиль Дам, написавший вместе с Оге Шеффером фундаментальное исследование по истории аптечного дела в Дании. Предполагалось, что Хендрик пойдет по стопам отца, однако этого не случилось. В 1914 году он начал обучение по программе химического машиностроения в копенгагенском политехе (сейчас — Датский технический университет). Потом какое-то время стажировался у известного химика Нильса Бьеррума, который занимался комплексными соединениями.

И только в 1923 г. получил должность ассистента в физиологической лаборатории Копенгагенского университета. До его нобелевского открытия оставалось шесть лет. Впрочем, до этого времени он еще успел в 1925 году пройти стажировку у австрийского аналитика Фрица Прегля, нобелевского лауреата 1923 года за создание методов микроанализа веществ. С 1928 года в созданном на деньги Рокфеллера Датском институте биохимии и физиологической химии (де-факто — подразделение медицинского факультета Копенгагенского университета) Дам занимался исследованиями биохимии холестерина.

Он кормил цыплят обезжиренной пищей, почти лишенной холестерина. Через несколько недель такой бесхолестериновой диеты у животных начиналась тяжелая геморрагия — кровоизлияния. Оказалось, кровь у цыплят перестала сворачиваться. Разумеется, первой гипотезой было то, что на свертываемость крови влияет холестерин. Однако добавление чистого холестерина к такой диете не спасало цыплят. Зато спасало добавление зерна. Вывод: дело не в жире, а в некоем жирорастворимом факторе, который и влияет на свертываемость крови.

Ключевая работа Дама вышла в журнале Nature за 1935 г. В ней он уже использует не слово «фактор», а слово «витамин». Тут и буква появилась — буква K, от слова «коагуляция», которое и по-немецки, и по-датски тоже пишется с этой буквы (в английском это слово начинается с буквы «С»).

И здесь пригодились способности Дама к микроанализу. Нужно было выделить витамин и установить его структуру. Для этого будущий нобелиат скооперировался с человеком, который уже прославился исследованием и синтезом других витаминов и в 1937 г. получил за свои работы нобелевскую премию по химии, — швейцарцем Паулем Каррером.

После выделения витамина Дам и Каррер поняли, что на самом деле существует два витамина К. Однако в финальной части работ их опередила американская команда во главе с профессором биохими университета в Сент-Луисе Эдуардом Аделбертом Дойзи. Американский професор в 1939 году смог выделить по отдельности обе разновидности витамина (они нашлись в люцерне и в рыбной муке, их назвали K1 и К2), сумел определить их структуры (на самом деле К2 — это тоже два родственных вещества, а не одно — МК-4 и МК-7) и провести их направленный синтез.

Далее Дам обратился к практике. Область применения открытого им витамина оказалась обширной: остановка кровотечений (мы помним, что в 1939 году началась Вторая мировая война), применение у новорожденных (от геморрагии тогда умирало много младенцев), лечение заболеваний печени… Кстати, датчане особо отмечают, что одним из первых младенцев, который стал получать витамин К для предотвращения кровотечений, стала будущая королева Дании Маргрете II, правящая Данией и поныне. Она родилась 16 апреля 1940 года. Так Хендрик Дам, возможно, спас свою будущую королеву. И много, очень много других жизней.

В 1941 г. Дам отправился с лекциями в США. Однако пока датчанин выступал, США объявили войну Германии, оккупировавшей Данию в 1940 году. Возвращение отложилось. Как отложилась и его награда, которую Нобелевский комитет на самом деле с 1941 года ежегодно «присуждал» Даму, но сами премии в 1940–1943 годах не вручались. Только в 1944 году Хендрик Дам и Эдуард Дойзи были официально названы нобелиатами.

Говорить, что Дам получил «Нобеля» только за открытие витамина К совершенно неправильно. Как отмечают исследователи его биографии, главным и решающим вкладом стал огромный объем работ, который он сделал в 1930-х годах, особенно — клиническое применение витамина, спасшего тысячи жизней. К сожалению, нобелевская церемония в 1944 году не проводилась в Стокгольме, свою премию Дам получал в США, а нобелевскую лекцию читал уже в 1946 году, по возвращении на родину. Статистика показывает, что после получения награды публикационная активность ученого сильно падает. Оно и понятно — лекции, выступления, приемы, слава. На науку не остается времени, да и мотивация часто падает, когда вершина уже покорена. Но о Хендрике Даме такого сказать нельзя. Посмотрите на график его публикаций по годам — как говорится, комментарии излишни.

Он вообще оказался очень плодотворен, опубликовав за свою жизнь более 400 работ. После войны он отошел от классической биохимии и стал нутриционистом — специалистом по питанию. Продолжил изучать витамин К, много сил отдал витамину Е. Особо важной считают его работу о роли витамина Е в качестве антиоксиданта.

Уникальной чертой Дама стало то, что он, будучи главным экспертом по питанию в своей стране на протяжении трех десятилетий и нобелевским лауреатом впридачу, оставался абсолютно непубличным человеком, который считал свою премию случайной, хотя и приятной наградой. Он регулярно говорил, что наличие «Нобеля» совершенно не означает, что такой человек особенно талантлив, и, тем более, заслуживает того, чтобы выступать в качестве «эксперта» за пределами своей компетенции (ох, как же он прав! Слушался бы его, к примеру, Люк Монтанье с его «ДНК-телепортацией» или поддерживающий ВИЧ-дениализм Кэри Муллис…).

Именно поэтому я хочу завершить свой рассказ о Хендрике Даме цитатой из той же самой статьи на Biokemisk Forening: «Как исследователь и как человек Дам, похоже, принадлежал к последнему поколению, обладающему всеми классическими добродетелями».

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