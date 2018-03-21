Как устроены самые роскошные частные самолеты мира

Частные самолеты сами по себе не дешевое удовольствие. Ведущие конструкторские бюро, такие как Gulfstream, Bombardier и Embraer с каждым годом повышают планку роскоши своих флагманов. Уровень технологии, дизайнерской работы и дальности перелета становится запредельно высок. Правда, он все еще не дотягивает до уровня их стоимости.

Embraer Legacy 500 Один из самых доступных среди частных самолетов такого уровня. Прикупить себе этого красавца можно за какие-то там 20 миллионов долларов — сущие пустяки.

Интерьер самолета выглядит спартанским. Кабина и салон в дефолтном варианте обтянуты кожей и обычным деревянным шпоном.

Полы облицованы камнем и застланы коврами.

Зато кабина Embraer Legacy 500 является одной из наиболее просторных в классе. Приятно, знаете ли, иногда размять ноги в перелете к собственному острову.

Gulfstream G500

Gulfstream G500 не самый дорогой из «Гольфстримов», купить его можно за 44 миллиона долларов. Правда, придется немного подождать: это самая новая машина Gulfstream поступит в продажу только летом. Впрочем, можно оформить и предзаказ.

Салон G500 разделен на индивидуальные кабины с креслами, которые могут адаптироваться под потребности клиента.

Доступ к интернету в 30 раз быстрее, чем у конкурентов. Хотите не отрываться от соцсетей даже в полете? Никаких проблем.

Gulfstream G650ER

За 65 миллионов долларов можно обзавестись флагманом Gulfstream. Дальность его полета превышает 15 000 километров, так что вы вполне можете совершить трансатлантический перелет.

Отделка поражает воображение. Дорогая кожа, шпон красного дерева, стильная каменная кладка на полу.

К тому же, весь салон можно настроить под управление смартфоном — Gulfstream G650ER поставляется со специальным приложением.

Bombardier Global 7000

Этот красавец также поступит в продажу летом. Как и Gulfstream G650ER, Bombardier способен на дальние перелеты.

Каюта может быть сконфигурирована различными способами. Хотите устроить банкет на заоблачной высоте? Без проблем, места хоть отбавляй.

А можно сформировать из отсека настоящий мультимедийный центр. Для предпремьерного просмотра голливудского фильма в компании актеров, к примеру.

Global 7000 имеет даже отдельную комфортабельную спальню. Это важный момент, учитывая то, что он способен совершить беспосадочный полет от Нью-Йорка до Сиднея.

Embraer Lineage 1000E

Частный самолет, созданный на базе авиалайнера Embraer E190.

53 миллиона долларов не кажутся такой уж большой суммой за персональный авиалайнер с двумя спальнями и душевой кабиной, правда?

Руководитель проекта, Джей Бивер, предлагает покупателям выбрать две основные концепции внутреннего оформления. К примеру, выполненный в японском стиле.

Или вот такой, отображающий дух 30-х годов США.