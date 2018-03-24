В Воронеже по пути домой пропал 35-летний мужчина

Волонтеры поискового отряда «Воронежец» просят помочь с поисками 35-летнего мужчины.

Павел Николаев пропал 22 марта. Около 12.00 мужчина на остановке «Нижняя» сел в маршрутку в сторону центрального автовокзала и исчез. С тех пор от Павла не было никаких вестей.

Приметы мужчины: рост 172 см, плотное телосложение, вес около 100 кг. Павел был одет в темную теплую куртку с капюшоном, темные джинсы, свитер бледно-салатового цвета, черные ботинки. С собой у него был черный рюкзак. Особые приметы пропавшего: на правом плече татуировка в виде акулы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 900 300 09 12; 02; 102.