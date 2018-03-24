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В Воронеже по пути домой пропал 35-летний мужчина
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В Воронеже по пути домой пропал 35-летний мужчина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поискового отряда «Воронежец» просят помочь с поисками 35-летнего мужчины.
Павел Николаев пропал 22 марта. Около 12.00 мужчина на остановке «Нижняя» сел в маршрутку в сторону центрального автовокзала и исчез. С тех пор от Павла не было никаких вестей.
Приметы мужчины: рост 172 см, плотное телосложение, вес около 100 кг. Павел был одет в темную теплую куртку с капюшоном, темные джинсы, свитер бледно-салатового цвета, черные ботинки. С собой у него был черный рюкзак. Особые приметы пропавшего: на правом плече татуировка в виде акулы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 900 300 09 12; 02; 102.
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