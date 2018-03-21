В Воронеже после выхода из отеля пропал 45-летний молдаванин 

Евгений Сушкевич не выходит на связь с 18 марта. Волонтёры отрядов «Черноземье» и «Лиза Алерт» объявили поиски 45-летнего молдаванина Евгения Сушкевича, пропавшего в Воронеже 18 марта. Мужчина вышел из отеля на улице Острогожской, 46 и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Евгений Сушкевич ростом 175-180 см, плотного телосложения, у него карие глаза, короткие тёмно-русые волосы, есть лысина. Особые приметы — мужчина носит очки, а на левой руке на безымянном пальце у Евгений кольцо. В день исчезновения был в зимней куртке цвета хаки, синих джинсах, тёмно-синей рубашке, чёрной футболке с длинными рукавами. С собой у Евгений была чёрная сумка через плечо для планшетов и документов. Волонтёры попросили всех, кто видел Евгения Сушкевича, сообщить по телефонам 8 909 215 66 06 («Черноземье»), 8 800 700 54 52 («Лиза Алерт»), 112 или 02. Дарья Крымова