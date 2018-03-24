В Воронеже ушёл из дома и пропал 13-летний подросток

Родственники просят помощи в поисках мальчика. В Воронеже пропал 13-летний подросток. Сергей Иваниенко ушёл из дома в Северном микрорайоне 22 марта, и с тех пор о нём ничего не известно, сообщили родственники мальчика в субботу, 24 марта. Подросток был одет в синие джинсы, синюю куртку и черную шапку. При себе у него синий рюкзак. Слева над верхней губой маленькая родинка. Родственники рассказали, что мальчик уже дважды уходил из дома, но каждый раз его удавалось найти в первый же день. Сейчас ребёнка ищет полиция. Если вы его видели, сообщите по телефону 112 или позвонит родственникам подростка 89081349485 (Людмила) и 89518535490 (Татьяна).