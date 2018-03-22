Тиффани Трамп рассталась с бойфрендом

Семья Дональда Трампа постепенно становится похожа на «клуб одиноких сердец». Сам президент испытывает трудности в отношениях с супругой Меланией после новостей о его изменах, Дональд Трамп-младший развелся с женой Ванессой, а теперь еще и ряды завидных невест пополнила 24-летняя Тиффани . Как оказалось, младшая дочь лидера США рассталась с бойфрендом по имени Росс еще осенью прошлого года, но до последнего скрывала это.

Тиффани Трамп с экс-бойфрендом

Согласно данным зарубежных СМИ, молодые люди встречались на протяжении двух лет. Причиной их расставание стал переезд Тиффани в Вашингтон. Росс же остался в Нью-Йорке.

Он хотел находиться с ней рядом в режиме 24/7, но она в другом городе. Переезд стал причиной разногласий. В итоге Тиффани и Росс решили пойти разными дорогами.

Напомним, что Тиффани познакомилась с Россом во время учебы в Университете Пенсильвании. Они познакомили своих родителей, и те стали поддерживать теплую дружескую связь. Инсайдер говорит, что Росс вместе с близкими присутствовал на инаугурации Дональда Трампа.

Тиффани Трамп с экс-бойфрендом