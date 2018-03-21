Бейонсе и Джей-Зи проводят время в ямайском гетто

За Бейонсе не уследишь: всего несколько дней назад она разгуливала по художественному аукциону в ослепительном золотистом платье, принимая от поклонников сравнения с Клеопатрой, а теперь гоняет с Джеем-Зи на мотоцикле по ямайскому гетто. Причина таких кардинальных перемен проста: скоро супругов ждет совместный гастрольный тур под названием On the Run II, и на Ямайке они готовятся к предстоящему шоу, занимаясь съемками проморолика. Ну а ради этого они забрались в самый популярный гетто-район острова — Тренчтаун (где, к слову, провел большую часть юности легендарный Боб Марли): именно это злачное местечко считается колыбелью таких музыкальных направлений, как регги, ска и рокстеди. Судя по всему, Джею-Зи и Бейонсе для их ролика действительно потребовался колорит!

В последний раз музыканты гастролировали вдвоем в 2014 году: тогда их тур On The Road длился шесть недель и позволил заработать 109 миллионов долларов. Второй же общий тур Бейонсе и Джея-Зи начнется 6 июня в столице Уэльса Кардиффе, а затем продолжится в Европе — с остановками в Амстердаме 19 июня, Берлине 28 июня, Риме 8 июля, Париже 14 июля и Ницце 17 июля. После же настанет североамериканская часть турне: она стартует 25 июля в Кливленде и закончится 4 октября в Сиэтле. Внушительный список! И это еще далеко не все города. Жаль только, что Москвы в них нет: последний раз Би приезжала в Россию почти десять лет назад, но надеемся, что это досадное недоразумение она вскоре исправит.

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