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На Урале стало меньше фальсифицированных продуктов
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На Урале стало меньше фальсифицированных продуктов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— В то же время увеличилась доля фальсифицированных сыров (с 19 до 22 процентов проб) и сливочного масла (с 32 до 35), — говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская. — А еще существенно увеличился удельный вес забракованных технически сложных устройств (с 31 до 51 процента) и почти в два раза — одежды и обуви, парфюмерно-косметической продукции.
Что касается непищевой продукции, здесь эксперты чаще всего сталкиваются с неполной или недостоверной информацией о товаре, а то и отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность. Нередко проверяемые образцы не соответствуют требованиям техрегламентов и санитарным нормам.
Между тем выявление фальсификата отнюдь не безболезненно для бизнеса: в 2017-м по инициативе надзорного ведомства суды приняли решения о ликвидации четырех предприятий, которые несколько раз нарушали права потребителей. Они занимались производством стеклоомывающей жидкости (содержание метанола превышено в сотни раз), установкой пластиковых окон (за нарушение сроков работ), а также продажей этилового спирта и медицинских приборов на дому, что вообще запрещено законом.
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