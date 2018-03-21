Ещё
Кэмерон Диас в браке «стала другим человеком»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэмерон Диас в браке «стала другим человеком» 

Журнал ОК! 1 час назад
Выйдя замуж в 2015, к сегодняшнему дню Кэмерон Диас пришла уже совсем другим человеком. Сейчас она живет тихой жизнью в тени своего мужа-музыканта Бенджи Мэддена, участника группы Good Charlotte, и не стремится возвращаться в кино, из которого ушла именно ради семьи и, возможно, детей (которых у пары пока нет). Говорят, что Кэмерон наконец удалось осуществить давнюю мечту — забеременеть, однако похоже, что пока это все-таки лишь слух.
Это фото, сделанное в феврале 2018, спровоцировало слухи о беременности Кэмерон Диас
Нельзя сказать, вернется ли она когда-нибудь к актерской работе, сейчас у нее другие интересы, — рассказал источник, знакомый со звездной семьей. — Она устроила себе замечательную жизнь в браке. Бенджи появился в нужное время, и она знает, что это был правильный выбор. До него у нее никогда не было таких в хорошем смысле земных отношений
Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден в марте 2018
Диас не появлялась на больших экранах с 2014 года. Сейчас она занимается писательством — уже выпущены две книги ее авторства, The Body Book и The Longevity Book, в которых она рассказывает о том, как дружить со своим телом, питаться правильно и жить долго и счастливо, а также принимает участие в мероприятиях в области ЗОЖ.
Годы, проведенные с Бенджи, стали для нее своеобразным откровением, — продолжает источник. — Она стала совсем другим человеком, более уверенным в себе. Ей всегда нужно было что-то другое, более стабильное — отношения, в которых она чувствовала бы себя безусловно любимой
Напомним, что в свое время Кэмерон встречалась с загадочным Джаредом Лето, ветреным Алексом Родригесом и романтичным Джастином Тимберлейком, однако ни с одним из них не нашла семейного счастья.
Журнал ОК!: последние новости
Ким Кардашьян, ее мама и бабушка стали блондинками ради совместного фото Подруга Селены Гомес впала в депрессию после того, как пожертвовала ей почку Селена Гомес на пляже показала «поплывшую» фигуру и синяки (фото)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел77
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение