Кэмерон Диас в браке «стала другим человеком»

Выйдя замуж в 2015, к сегодняшнему дню Кэмерон Диас пришла уже совсем другим человеком. Сейчас она живет тихой жизнью в тени своего мужа-музыканта Бенджи Мэддена , участника группы Good Charlotte, и не стремится возвращаться в кино, из которого ушла именно ради семьи и, возможно, детей (которых у пары пока нет). Говорят, что Кэмерон наконец удалось осуществить давнюю мечту — забеременеть, однако похоже, что пока это все-таки лишь слух.

Это фото, сделанное в феврале 2018, спровоцировало слухи о беременности Кэмерон Диас

Нельзя сказать, вернется ли она когда-нибудь к актерской работе, сейчас у нее другие интересы, — рассказал источник, знакомый со звездной семьей. — Она устроила себе замечательную жизнь в браке. Бенджи появился в нужное время, и она знает, что это был правильный выбор. До него у нее никогда не было таких в хорошем смысле земных отношений

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден в марте 2018

Диас не появлялась на больших экранах с 2014 года. Сейчас она занимается писательством — уже выпущены две книги ее авторства, The Body Book и The Longevity Book, в которых она рассказывает о том, как дружить со своим телом, питаться правильно и жить долго и счастливо, а также принимает участие в мероприятиях в области ЗОЖ.

Годы, проведенные с Бенджи, стали для нее своеобразным откровением, — продолжает источник. — Она стала совсем другим человеком, более уверенным в себе. Ей всегда нужно было что-то другое, более стабильное — отношения, в которых она чувствовала бы себя безусловно любимой