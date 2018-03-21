Ещё
Зейн Малик стал платиновым блондином
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зейн Малик стал платиновым блондином 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Зейн Малик (Zain Malik) радикально изменил внешний вид всего через неделю после расставания с Джиджи Хадид (Gigi Hadid), с которой был вместе два года. Певец стал платиновым блондином и отрастил бороду. В таком виде он появился на съемочной площадке в Майами, где снимался его клип.
Публикация от Zayn Malik (@zayn)
19 Мар 2018 в 1:01 PDT  Завершая свое преображение, Зейн выбрил волосы на голове по бокам. Также певец сделал себе две новые татуировки, хотя у него и так их целая коллекция.
Первой татуировкой была черная роза на задней стороне шеи. До расставания с Хадид фанаты певца замечали на груди татуировку, изображающую глаза его возлюбленной, пишет издание People.
Не далее как в этом месяце Малик и Хадид подтвердили свое расставание в раздельных постах в Twitter. «У нас с Джиджи были очень важные, нежные и веселые отношения, и я всегда буду уважать и любить ее как женщину и друга. У нее невероятная душа. И прошу всех уважать наши чувства в это сложное время, тем более что мы решили сами сообщить эту новость», — написал бывший участник One Direction.
«Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я желаю ему всего самого лучшего и буду продолжать поддерживать как друга, которого люблю и уважаю. А что касается будущего: чему быть, тому быть», — написала Хадид.
Предполагается, что главной причиной разрыва молодых звезд стал слишком плотный рабочий график. Зайн и Джиджи просто не могли уделять достаточно времени друг другу.
Клео.Ру: последние новости
Звезда гимнастики Ольга Корбут выходит замуж Тейлор Свифт задумывается о браке Стриженовы сообщили о беременности дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел77
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение