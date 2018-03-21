Педофил спрятал детское порно в сказочном домике на дереве в лесу

Жителю американского города Милл-Крик, штат Вашингтон, который прятал в тайном домике на дереве фотографии обнаженных девочек, предъявили обвинения в хранении детской порнографии. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

Слухи о затерянном в лесу домике несколько лет ходили среди туристов, которые бывали в тех местах. Один из сотрудников департамента природных ресурсов штата решил отыскать его. Он обследовал Каскадные горы к востоку от Сиэттла и сумел его найти.

Небольшое деревянное сооружение с двускатной крышей, остекленными окнами, крыльцом и дверью располагалось на высоте 2,4 метра. Поднявшись по лестнице, сотрудник департамента обнаружил на стенах фотографии девочек. Он захватил несколько с собой и отнес шерифу, а потом отвел в лес следователей.

По словам агентов ФБР, хижина напоминала пряничный домик из сказок. Внутри имелись убранная кровать, одежда, посуда, запас еды и всевозможные безделушки. Все четыре стены украшали обрамленные изображения девочек 8-12 лет. Еще несколько фотографий лежали в конверте на книжной полке.

Агенты ФБР отыскали местного жителя, который видел домик на дереве и запомнил номер припаркованного рядом автомобиля. Оказалось, что эта машина принадлежит 56-летнему Дэниелу Вуду (Daniel Wood) из Милл-Крик. Образцы ДНК с бумажного стакана, который он бросил, совпали с ДНК, найденном на предметах из хижины. При обыске у мужчины нашли карту памяти с тысячами откровенных фотографий девочек 8-21 лет.

Вуду предъявили обвинения в двух случаях хранения детской порнографии и запретили любые контакты с несовершеннолетними. Его дело будет рассматриваться в суде 26 марта.

В 2017 году сообщалось, что радиостанция CAVE 97.7 FM, вещающая в американском городе Бенсон, штат Аризона, оказалась в центре скандала из-за обсуждения способов хранения детской порнографии без риска быть пойманным.