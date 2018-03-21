Уменьшать, нельзя оставить: самарцы решили судьбу «стены плача»

Жители Самары проголосовали за уменьшение монумента «Гордость, честь и слава Самарской области», расположенного на спуске площади Славы. Об этом сообщила член регионального штаба ОНФ Катерина Гудзима.

— 182 484 жителя считают, что необходимо открыть вид на Волгу. За то, чтобы оставить склон таким, какой он есть, проголосовали 169 459 человек, — рассказала Екатерина Гудзима.

По предварительной оценке автора композиции, архитектора Дмитрия Орлова, такая переделка будет стоить от 70 миллионов рублей. Необходимо провести огромный комплекс работ: демонтировать 120 метров ограждения, сломать участок армированной стены-ограждения, балки, мрамор. После этого нужно заново отстроить верхний ряд и установить ограждения. Главной проблемой может стать организация ливневой канализации и водоотведения, но у художника есть решение и этой задачи. Обо всех нюансах своего «детища» архитектор рассказал в интервью.

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» построили в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш.

Новый монумент не всем пришелся по вкусу

Появление столь внушительного строения на месте свободного для обзора склона сильно возмутило некоторых горожан. По их мнению, стена закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. В народе строение прозвали «стена плача». Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки.

В феврале этого года в Сети запустили онлайн-голосование. Правда, на выбор было всего два варианта: оставить всё как есть или сделать стену ниже. Свои аргументы за и против высказали автор строения Дмитрий Орлов, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Астахов и архитектор Дмитрий Храмов.

Окончательный вердикт о судьбе строения городские власти вынесли на голосование 18 марта.