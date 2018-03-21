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Замужняя Эмили Ратажковски на отдыхе полностью отказалась от одежды
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Замужняя Эмили Ратажковски на отдыхе полностью отказалась от одежды 

WMJ.ru 6 часов назад
Фото: WMJ.ru
Если кто-то надеялся, что после замужества Эмили Ратажковски попрощается со своим привычным образом жизни и перестанет обнажаться, их надежды не оправдались. Модель продолжает щедро делиться с фолловерами своими провокационными фото, на которых она демонстрирует все свои изгибы идеального тела. И обнажается Ратажковски не только для съемок и фотосессий, но и даже на отдыхе Эмили предпочитает не надевать на себя ничего лишнего. Несколько минут назад модель поделилась с фолловерами фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной. В таком виде Эмили принимает солнечные ванны на отдыхе.
Горячее фото стремительно набирает лайки и комментарии, по которым становится понятно: фолловеров Эмилии также совершенно не смущает новый статус модели.
А как ты считаешь: стоит ли замужним девушкам делиться подобными фото в Сети?
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Фото:Instagram
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